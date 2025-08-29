Рейтинг@Mail.ru
ВСУ на ряде участков фронта отступили на десять километров - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:06 29.08.2025 (обновлено: 01:19 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/vsu-2038219307.html
ВСУ на ряде участков фронта отступили на десять километров
ВСУ на ряде участков фронта отступили на десять километров - РИА Новости, 29.08.2025
ВСУ на ряде участков фронта отступили на десять километров
Линия обороны ВСУ утратила целостность на нескольких участках фронта, в том числе Харьковской области и ДНР, на некоторых направлениях украинские войска... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T01:06:00+03:00
2025-08-29T01:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Линия обороны ВСУ утратила целостность на нескольких участках фронта, в том числе Харьковской области и ДНР, на некоторых направлениях украинские войска отступили на десять километров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Как отмечается, украинская оборона рвется на определенных участках на оперативную глубину более чем в 10 километров. Такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что прорывы украинской обороны отмечены на харьковском участке фронта и в ДНР. Ранее Министерство обороны России сообщало об успешном продвижении российских войск на различных участках линии соприкосновения, в частности, в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.
https://ria.ru/20250828/vsu-2037999108.html
харьковская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_782f9da5619d0814269fef8c81c1d9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ на ряде участков фронта отступили на десять километров

Оборона ВСУ утратила целостность, на ряде участков они отошли на 10 километров

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Линия обороны ВСУ утратила целостность на нескольких участках фронта, в том числе Харьковской области и ДНР, на некоторых направлениях украинские войска отступили на десять километров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Как отмечается, украинская оборона рвется на определенных участках на оперативную глубину более чем в 10 километров. Такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что прорывы украинской обороны отмечены на харьковском участке фронта и в ДНР.
Ранее Министерство обороны России сообщало об успешном продвижении российских войск на различных участках линии соприкосновения, в частности, в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Наемники ВСУ отказываются от выполнения задач, рассказали силовики
Вчера, 06:26
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала