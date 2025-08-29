https://ria.ru/20250829/vsu-2038219307.html
ВСУ на ряде участков фронта отступили на десять километров
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Линия обороны ВСУ утратила целостность на нескольких участках фронта, в том числе Харьковской области и ДНР, на некоторых направлениях украинские войска отступили на десять километров, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Как отмечается, украинская оборона рвется на определенных участках на оперативную глубину более чем в 10 километров. Такие случаи перестали быть единичными и становятся устойчивой тенденцией", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что прорывы украинской обороны отмечены на харьковском участке фронта и в ДНР. Ранее Министерство обороны России сообщало об успешном продвижении российских войск на различных участках линии соприкосновения, в частности, в Донецкой Народной Республике и Харьковской области.
