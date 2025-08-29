Рейтинг@Mail.ru
Финальный дизайн интерьера поездов для ВСМ представят до конца октября - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:23 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/vsm-2038356170.html
Финальный дизайн интерьера поездов для ВСМ представят до конца октября
Финальный дизайн интерьера поездов для ВСМ представят до конца октября - РИА Новости, 29.08.2025
Финальный дизайн интерьера поездов для ВСМ представят до конца октября
Финальный дизайн интерьера российских высокоскоростных поездов появится до конца октября, сообщил журналистам генеральный директор производителя этого... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T16:23:00+03:00
2025-08-29T16:23:00+03:00
россия
всм
туризм
новости - туризм
синара
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:226:3240:2048_1920x0_80_0_0_45c5b566604f84377e9171cb2bacf752.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Финальный дизайн интерьера российских высокоскоростных поездов появится до конца октября, сообщил журналистам генеральный директор производителя этого подвижного состава - группы "Синара" - Виктор Леш. "Все, что мы сегодня делаем по внутреннему пространству, мы делаем в рамках некой универсальной компоновки, привязанной к конструкции самого поезда. Конструкторы, которые проектируют мебель в вагонах и другие элементы, живут в действующих утвержденных чертежах. По нашему графику, до конца октября мы получим финальный дизайн", - рассказал Леш, отвечая на вопрос о сроках утверждения дизайна интерьера поездов для ВСМ в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Российские поезда для ВСМ будет выпускать завод "Уральские локомотивы", входящий в холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ). "Мы готовы интегрировать кресла и другие элементы интерьера в конструктив поезда. Но надо понимать, что это не только наша, это совместная большая работа многих инженеров и комплектаторов, она идет каждый день", - добавил Леш. Сварка первого шва кузова российского высокоскоростного поезда запланирована на сентябрь 2025 года, а осенью 2027 года намечено испытание составов на тестовом участке от Зеленограда до Твери, сообщал в июле 2025 года глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
https://ria.ru/20250828/peterburg-2038100253.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
Вагон российского высокоскоростного поезда "Белый кречет"
2025-08-29T16:23
true
PT0M14S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201443_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3e9f4f259d5d4d6099608a6d94690c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, всм, туризм, новости - туризм, синара
Россия, ВСМ, Туризм, Новости - Туризм, Синара
Финальный дизайн интерьера поездов для ВСМ представят до конца октября

Финальный дизайн интерьера высокоскоростных поездов появится до конца октября

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Финальный дизайн интерьера российских высокоскоростных поездов появится до конца октября, сообщил журналистам генеральный директор производителя этого подвижного состава - группы "Синара" - Виктор Леш.
"Все, что мы сегодня делаем по внутреннему пространству, мы делаем в рамках некой универсальной компоновки, привязанной к конструкции самого поезда. Конструкторы, которые проектируют мебель в вагонах и другие элементы, живут в действующих утвержденных чертежах. По нашему графику, до конца октября мы получим финальный дизайн", - рассказал Леш, отвечая на вопрос о сроках утверждения дизайна интерьера поездов для ВСМ в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".
Российские поезда для ВСМ будет выпускать завод "Уральские локомотивы", входящий в холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ).
"Мы готовы интегрировать кресла и другие элементы интерьера в конструктив поезда. Но надо понимать, что это не только наша, это совместная большая работа многих инженеров и комплектаторов, она идет каждый день", - добавил Леш.
Сварка первого шва кузова российского высокоскоростного поезда запланирована на сентябрь 2025 года, а осенью 2027 года намечено испытание составов на тестовом участке от Зеленограда до Твери, сообщал в июле 2025 года глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
В Петербурге приступили к подготовке инфраструктуры для строительства ВСМ
28 августа, 14:28
 
РоссияВСМТуризмНовости - ТуризмСинара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала