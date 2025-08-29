https://ria.ru/20250829/vsm-2038356170.html

Финальный дизайн интерьера поездов для ВСМ представят до конца октября

Финальный дизайн интерьера поездов для ВСМ представят до конца октября

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг - РИА Новости. Финальный дизайн интерьера российских высокоскоростных поездов появится до конца октября, сообщил журналистам генеральный директор производителя этого подвижного состава - группы "Синара" - Виктор Леш. "Все, что мы сегодня делаем по внутреннему пространству, мы делаем в рамках некой универсальной компоновки, привязанной к конструкции самого поезда. Конструкторы, которые проектируют мебель в вагонах и другие элементы, живут в действующих утвержденных чертежах. По нашему графику, до конца октября мы получим финальный дизайн", - рассказал Леш, отвечая на вопрос о сроках утверждения дизайна интерьера поездов для ВСМ в кулуарах международного железнодорожного салона пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо". Российские поезда для ВСМ будет выпускать завод "Уральские локомотивы", входящий в холдинг "Синара - транспортные машины" (СТМ). "Мы готовы интегрировать кресла и другие элементы интерьера в конструктив поезда. Но надо понимать, что это не только наша, это совместная большая работа многих инженеров и комплектаторов, она идет каждый день", - добавил Леш. Сварка первого шва кузова российского высокоскоростного поезда запланирована на сентябрь 2025 года, а осенью 2027 года намечено испытание составов на тестовом участке от Зеленограда до Твери, сообщал в июле 2025 года глава Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

