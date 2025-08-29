Рейтинг@Mail.ru
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 29.08.2025
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские войска в 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов."В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в выдержке из тезисов выступления министра на заседании Коллегии Минобороны России.
Специальная военная операция на Украине
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские войска в 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
"В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в выдержке из тезисов выступления министра на заседании Коллегии Минобороны России.
Специальная военная операция на Украине
 
 
