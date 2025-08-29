https://ria.ru/20250829/vs-2038381965.html

ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов

специальная военная операция на украине

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские войска в 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов."В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в выдержке из тезисов выступления министра на заседании Коллегии Минобороны России.

