ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов - РИА Новости, 29.08.2025
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов
Российские войска в 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские войска в 2025 году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ, повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, сообщил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов."В этом году осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам противника. В результате повреждена инфраструктура 62% ключевых предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в выдержке из тезисов выступления министра на заседании Коллегии Минобороны России.
