Рейтинг@Mail.ru
"Восток-1" подал ходатайство об отмене мер по иску ГП - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:01 29.08.2025 (обновлено: 03:02 29.08.2025)
https://ria.ru/20250829/vostok-1-2038224794.html
"Восток-1" подал ходатайство об отмене мер по иску ГП
"Восток-1" подал ходатайство об отмене мер по иску ГП - РИА Новости, 29.08.2025
"Восток-1" подал ходатайство об отмене мер по иску ГП
АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" подал в Арбитражный суд Приморья заявление об отмене решения об обеспечительных мерах, наложенных в рамках иска... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T03:01:00+03:00
2025-08-29T03:02:00+03:00
приморский край
россия
белиз
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" подал в Арбитражный суд Приморья заявление об отмене решения об обеспечительных мерах, наложенных в рамках иска Генпрокуратуры, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее Арбитражный суд Приморского края по заявлению Генеральной прокуратуры России в рамка обеспечительных мер по иску ГП запретил АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" добычу водных биоресурсов, в частности краба и рыбы. Также суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц и АО "РК "Восток-1", включая принадлежащие ему суда, в пределах суммы иска, запретил любым лицам давать разрешения на выход судов за пределы порта нахождения, реорганизацию колхоза, сделки с его имуществом, изменение договоров с Росрыболовством и ряд других действий. В материалах суда указано, что заявление об отмене обеспечения искового заявления "РК "Восток-1" подал 28 августа. Ответчиками в иске ГП помимо "Востока-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation. По мнению прокуратуры, ответчики – это группа лиц с участием иностранных инвесторов, незаконно установившая контроль над предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства. Добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, "Восток-1" причинил ущерб водным биоресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. Эту сумму истец требует солидарно взыскать с ответчиков. Кроме того, Генпрокуратура требует признать незаконными заключенные колхозом с Росрыболовством, еще одним ответчиком, в 2018-2023 годах договоры на вылов краба, трески, макруруса и палтуса. Наконец, в счет возмещения вреда истец просит изъять в пользу государства у нынешних акционеров предприятия принадлежащие им акции.
https://ria.ru/20250827/sud-2037963320.html
https://ria.ru/20250421/rybalka-2012434550.html
приморский край
россия
белиз
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, россия, белиз, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), генеральная прокуратура рф
Приморский край, Россия, Белиз, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Генеральная прокуратура РФ
"Восток-1" подал ходатайство об отмене мер по иску ГП

Колхоз "Восток-1" подал ходатайство об отмене обеспечительных мер по иску ГП

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" подал в Арбитражный суд Приморья заявление об отмене решения об обеспечительных мерах, наложенных в рамках иска Генпрокуратуры, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее Арбитражный суд Приморского края по заявлению Генеральной прокуратуры России в рамка обеспечительных мер по иску ГП запретил АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" добычу водных биоресурсов, в частности краба и рыбы. Также суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц и АО "РК "Восток-1", включая принадлежащие ему суда, в пределах суммы иска, запретил любым лицам давать разрешения на выход судов за пределы порта нахождения, реорганизацию колхоза, сделки с его имуществом, изменение договоров с Росрыболовством и ряд других действий.
Правосудие. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Суд запретил колхозу "Восток-1" добычу краба и рыбы
27 августа, 20:08
В материалах суда указано, что заявление об отмене обеспечения искового заявления "РК "Восток-1" подал 28 августа.
Ответчиками в иске ГП помимо "Востока-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation.
По мнению прокуратуры, ответчики – это группа лиц с участием иностранных инвесторов, незаконно установившая контроль над предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства. Добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, "Восток-1" причинил ущерб водным биоресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. Эту сумму истец требует солидарно взыскать с ответчиков.
Кроме того, Генпрокуратура требует признать незаконными заключенные колхозом с Росрыболовством, еще одним ответчиком, в 2018-2023 годах договоры на вылов краба, трески, макруруса и палтуса. Наконец, в счет возмещения вреда истец просит изъять в пользу государства у нынешних акционеров предприятия принадлежащие им акции.
Рыбаки на реке Кама - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
В России за год осудили почти две тысячи любителей незаконной рыбалки
21 апреля, 03:55
 
Приморский крайРоссияБелизФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Генеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала