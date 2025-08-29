https://ria.ru/20250829/vostok-1-2038224794.html

"Восток-1" подал ходатайство об отмене мер по иску ГП

ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" подал в Арбитражный суд Приморья заявление об отмене решения об обеспечительных мерах, наложенных в рамках иска Генпрокуратуры, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее Арбитражный суд Приморского края по заявлению Генеральной прокуратуры России в рамка обеспечительных мер по иску ГП запретил АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" добычу водных биоресурсов, в частности краба и рыбы. Также суд наложил арест на все движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц и АО "РК "Восток-1", включая принадлежащие ему суда, в пределах суммы иска, запретил любым лицам давать разрешения на выход судов за пределы порта нахождения, реорганизацию колхоза, сделки с его имуществом, изменение договоров с Росрыболовством и ряд других действий. В материалах суда указано, что заявление об отмене обеспечения искового заявления "РК "Восток-1" подал 28 августа. Ответчиками в иске ГП помимо "Востока-1" указаны шесть членов семьи Шегнагаевых, бывших и нынешних акционеров колхоза, включая гражданина Белиза и резидента США Валерия Шегнагаева, которого прокуратура считает реальным бенефициаром предприятия, еще четыре физлица, в том числе гендиректор Александр Сайфулин, и три компании – корейские Oriental Paсific и Global Seafood Corporation и американская North Pacific Corporation. По мнению прокуратуры, ответчики – это группа лиц с участием иностранных инвесторов, незаконно установившая контроль над предприятием, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства. Добывая рыбу и краба в нарушение закона под фактическим иностранным контролем, "Восток-1" причинил ущерб водным биоресурсам в размере свыше 37,6 миллиарда рублей. Эту сумму истец требует солидарно взыскать с ответчиков. Кроме того, Генпрокуратура требует признать незаконными заключенные колхозом с Росрыболовством, еще одним ответчиком, в 2018-2023 годах договоры на вылов краба, трески, макруруса и палтуса. Наконец, в счет возмещения вреда истец просит изъять в пользу государства у нынешних акционеров предприятия принадлежащие им акции.

