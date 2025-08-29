Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили переправу ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:07 29.08.2025
Российские военные уничтожили переправу ВСУ в ДНР
Российские военные уничтожили переправу ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.08.2025
Российские военные уничтожили переправу ВСУ в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили переправу ВСУ в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.08.2025
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили переправу ВСУ в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Операторы разведывательных БПЛА Zala "Южной" группировки войск в ходе осмотра тылов противника обнаружили возведенную переправу. Скоординированной работой операторов дронов и артиллерии инженерное сооружение было уничтожено", - рассказали в ведомстве. Расчеты артиллерии "Южной" группировки войск совместно с малой авиацией ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны, посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии, отметили в МО.
донецкая народная республика
Российские военные уничтожили переправу ВСУ в ДНР

Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ в районе Дроновки в ДНР

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие . Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили переправу ВСУ в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.
"Операторы разведывательных БПЛА Zala "Южной" группировки войск в ходе осмотра тылов противника обнаружили возведенную переправу. Скоординированной работой операторов дронов и артиллерии инженерное сооружение было уничтожено", - рассказали в ведомстве.
Расчеты артиллерии "Южной" группировки войск совместно с малой авиацией ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны, посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии, отметили в МО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
