Российские военные уничтожили переправу ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили переправу ВСУ в ДНР - РИА Новости, 29.08.2025

Российские военные уничтожили переправу ВСУ в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили переправу ВСУ в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.08.2025

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили переправу ВСУ в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Операторы разведывательных БПЛА Zala "Южной" группировки войск в ходе осмотра тылов противника обнаружили возведенную переправу. Скоординированной работой операторов дронов и артиллерии инженерное сооружение было уничтожено", - рассказали в ведомстве. Расчеты артиллерии "Южной" группировки войск совместно с малой авиацией ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны, посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии, отметили в МО.

донецкая народная республика

2025

