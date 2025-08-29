https://ria.ru/20250829/voennye-2038252724.html
Российские военные уничтожили переправу ВСУ в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили переправу ВСУ в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 29.08.2025
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск уничтожили переправу ВСУ в районе населенного пункта Дроновка в ДНР, сообщило министерство обороны РФ. "Операторы разведывательных БПЛА Zala "Южной" группировки войск в ходе осмотра тылов противника обнаружили возведенную переправу. Скоординированной работой операторов дронов и артиллерии инженерное сооружение было уничтожено", - рассказали в ведомстве. Расчеты артиллерии "Южной" группировки войск совместно с малой авиацией ведут постоянную работу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны, посредством блокирования путей автомобильного сообщения, уничтожения военного имущества и складов, а также поражения пунктов управления БПЛА и огневых позиций вражеской артиллерии, отметили в МО.
донецкая народная республика
