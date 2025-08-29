Рейтинг@Mail.ru
В ВМС Украины признали гибель двух военных на корабле "Симферополь" - РИА Новости, 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:07 29.08.2025
В ВМС Украины признали гибель двух военных на корабле "Симферополь"
В ВМС Украины признали гибель двух военных на корабле "Симферополь" - РИА Новости, 29.08.2025
В ВМС Украины признали гибель двух военных на корабле "Симферополь"
Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал гибель двух военнослужащих ВМС Украины на пораженном в четверг дроном ВС РФ разведывательном... РИА Новости, 29.08.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038103998_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_f70870e3c27a52ce80ea63f652ba0e04.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал гибель двух военнослужащих ВМС Украины на пораженном в четверг дроном ВС РФ разведывательном корабле "Симферополь". "К сожалению, есть уже второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Мы обязательно найдем всех наших пропавших, их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения", - заявил Плетенчук в эфире украинского новостного телемарафона. Накануне Минобороны России сообщило, что вооруженные силы РФ при помощи беспилотного морского дрона потопили в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. МО РФ публиковало кадры объективного контроля со взрывом корабля и запись с камер самого дрона, продолжавшуюся до самого момента столкновения с целью. Позже представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом этого корабля. Утром в пятницу директор института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев позднее заявил РИА Новости, что после уничтожения российскими силами корабля "Симферополь" объекты ВМС Украины будут в постоянном напряжении из-за нового уровня боевых возможностей Черноморского флота.
россия
украина
дунай (река)
В ВМС Украины признали гибель двух военных на корабле "Симферополь"

Украина признала гибель двух военных моряков на пораженном дроном ВС РФ корабле

© Фото : Минобороны УкраиныCредний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины
Cредний разведывательный корабль Симферополь ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : Минобороны Украины
Cредний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал гибель двух военнослужащих ВМС Украины на пораженном в четверг дроном ВС РФ разведывательном корабле "Симферополь".
"К сожалению, есть уже второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Мы обязательно найдем всех наших пропавших, их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения", - заявил Плетенчук в эфире украинского новостного телемарафона.
Накануне Минобороны России сообщило, что вооруженные силы РФ при помощи беспилотного морского дрона потопили в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. МО РФ публиковало кадры объективного контроля со взрывом корабля и запись с камер самого дрона, продолжавшуюся до самого момента столкновения с целью. Позже представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом этого корабля.
Утром в пятницу директор института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев позднее заявил РИА Новости, что после уничтожения российскими силами корабля "Симферополь" объекты ВМС Украины будут в постоянном напряжении из-за нового уровня боевых возможностей Черноморского флота.
