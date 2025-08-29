https://ria.ru/20250829/vms-2038341768.html
В ВМС Украины признали гибель двух военных на корабле "Симферополь"
В ВМС Украины признали гибель двух военных на корабле "Симферополь" - РИА Новости, 29.08.2025
В ВМС Украины признали гибель двух военных на корабле "Симферополь"
Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал гибель двух военнослужащих ВМС Украины на пораженном в четверг дроном ВС РФ разведывательном... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T15:07:00+03:00
2025-08-29T15:07:00+03:00
2025-08-29T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
дунай (река)
сергей горбачев
вооруженные силы украины
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038103998_0:104:2048:1256_1920x0_80_0_0_f70870e3c27a52ce80ea63f652ba0e04.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал гибель двух военнослужащих ВМС Украины на пораженном в четверг дроном ВС РФ разведывательном корабле "Симферополь". "К сожалению, есть уже второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Мы обязательно найдем всех наших пропавших, их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения", - заявил Плетенчук в эфире украинского новостного телемарафона. Накануне Минобороны России сообщило, что вооруженные силы РФ при помощи беспилотного морского дрона потопили в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. МО РФ публиковало кадры объективного контроля со взрывом корабля и запись с камер самого дрона, продолжавшуюся до самого момента столкновения с целью. Позже представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом этого корабля. Утром в пятницу директор института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев позднее заявил РИА Новости, что после уничтожения российскими силами корабля "Симферополь" объекты ВМС Украины будут в постоянном напряжении из-за нового уровня боевых возможностей Черноморского флота.
https://ria.ru/20250410/minoborony-2010411500.html
россия
украина
дунай (река)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1c/2038103998_118:0:1931:1360_1920x0_80_0_0_d9d4799666940ba73bc565840f2faa13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, дунай (река), сергей горбачев, вооруженные силы украины, снг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Дунай (река), Сергей Горбачев, Вооруженные силы Украины, СНГ
В ВМС Украины признали гибель двух военных на корабле "Симферополь"
Украина признала гибель двух военных моряков на пораженном дроном ВС РФ корабле