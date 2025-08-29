https://ria.ru/20250829/vms-2038341768.html

В ВМС Украины признали гибель двух военных на корабле "Симферополь"

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал гибель двух военнослужащих ВМС Украины на пораженном в четверг дроном ВС РФ разведывательном корабле "Симферополь". "К сожалению, есть уже второй погибший. Продолжаются поисково-спасательные работы. Мы обязательно найдем всех наших пропавших, их несколько. Также несколько военнослужащих получили ранения", - заявил Плетенчук в эфире украинского новостного телемарафона. Накануне Минобороны России сообщило, что вооруженные силы РФ при помощи беспилотного морского дрона потопили в устье Дуная средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины. МО РФ публиковало кадры объективного контроля со взрывом корабля и запись с камер самого дрона, продолжавшуюся до самого момента столкновения с целью. Позже представитель военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения российским ударом этого корабля. Утром в пятницу директор института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга запаса Сергей Горбачев позднее заявил РИА Новости, что после уничтожения российскими силами корабля "Симферополь" объекты ВМС Украины будут в постоянном напряжении из-за нового уровня боевых возможностей Черноморского флота.

