https://ria.ru/20250829/vilfand-2038307928.html
Вильфанд рассказал о погоде в России этой осенью
Вильфанд рассказал о погоде в России этой осенью - РИА Новости, 29.08.2025
Вильфанд рассказал о погоде в России этой осенью
Осень тепло поприветствует жителей России, температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября почти на всей территории страны, кроме Чукотки, сообщил научный... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T13:05:00+03:00
2025-08-29T13:05:00+03:00
2025-08-29T13:05:00+03:00
общество
россия
чукотка
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019289810_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_4390af171e7b6b38ede818c8925375a5.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Осень тепло поприветствует жителей России, температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября почти на всей территории страны, кроме Чукотки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Прогноз аномалий температуры на 10 дней, с 29 августа по 7 сентября. Везде розовый цвет, то есть прогнозируется температура выше нормы. Только на Чукотке температура около нормы... Здесь не говорится, что прогнозируется "розовый" сентябрь. Это говорит о том, что в целом на территории страны осень вполне тепло приветствует жителей, холодная погода не ожидается", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". -0-
https://ria.ru/20250607/poteplenie-2021456937.html
россия
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019289810_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a647ba86d5ae37b9808eed3eb466f201.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, чукотка, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Чукотка, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал о погоде в России этой осенью
Вильфанд: температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября