Вильфанд рассказал о погоде в России этой осенью

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Осень тепло поприветствует жителей России, температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября почти на всей территории страны, кроме Чукотки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Прогноз аномалий температуры на 10 дней, с 29 августа по 7 сентября. Везде розовый цвет, то есть прогнозируется температура выше нормы. Только на Чукотке температура около нормы... Здесь не говорится, что прогнозируется "розовый" сентябрь. Это говорит о том, что в целом на территории страны осень вполне тепло приветствует жителей, холодная погода не ожидается", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". -0-

