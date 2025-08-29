Рейтинг@Mail.ru
13:05 29.08.2025
Вильфанд рассказал о погоде в России этой осенью
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Осень тепло поприветствует жителей России, температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября почти на всей территории страны, кроме Чукотки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Прогноз аномалий температуры на 10 дней, с 29 августа по 7 сентября. Везде розовый цвет, то есть прогнозируется температура выше нормы. Только на Чукотке температура около нормы... Здесь не говорится, что прогнозируется "розовый" сентябрь. Это говорит о том, что в целом на территории страны осень вполне тепло приветствует жителей, холодная погода не ожидается", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". -0-
общество, россия, чукотка, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Чукотка, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОсень в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Осень в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Осень тепло поприветствует жителей России, температура выше нормы прогнозируется до 7 сентября почти на всей территории страны, кроме Чукотки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Прогноз аномалий температуры на 10 дней, с 29 августа по 7 сентября. Везде розовый цвет, то есть прогнозируется температура выше нормы. Только на Чукотке температура около нормы... Здесь не говорится, что прогнозируется "розовый" сентябрь. Это говорит о том, что в целом на территории страны осень вполне тепло приветствует жителей, холодная погода не ожидается", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". -0-
ОбществоРоссияЧукоткаРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
