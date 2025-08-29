В Новой Москве вертолет приступил к поиску потерявшегося в лесу пенсионера
В ТАО Москвы вертолет Ка-32 приступил к поиску потерявшегося в лесу пенсионера
Поисково-спасательная операция потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе Москвы пожилого мужчины
Поисково-спасательная операция потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе Москвы пожилого мужчины
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вертолёт Ка-32 привлечен к поиску потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе Москвы пожилого мужчины, сообщает в своем Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что накануне 75-летний пенсионер вышел из дома в деревне Юрьево в Новой Москве для сбора грибов. Поиски пропавшего мужчины вечером и ночью результата не дали. У "потеряшки" с собой был только кнопочный телефон.
"К поискам привлечены квадроциклы ГКУ "ПСЦ" и вертолёт Ка-32А11ВС ГКУ МАЦ для поиска с воздуха и, при необходимости, эвакуационных мероприятий", - говорится в сообщении.
По данным департамента, к поиску пожилого мужчины привлечены кинологический расчёт столичного пожарно-спасательного центра, а также специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра (МАЦ).
В начале поиска пожарные и спасатели разделились на шесть групп и приступили к работам. "К сожалению, из-за перебоев в связи точное местоположение мужчины локализовать не удалось. За прошедшее время специалисты отработали обширную лесопарковую территорию со светосигнальными громкоговорящими установками. На данный момент поиски потерявшегося мужчины продолжаются", - резюмирует ГОЧСиПБ.