В Новой Москве вертолет приступил к поиску потерявшегося в лесу пенсионера
11:20 29.08.2025 (обновлено: 12:41 29.08.2025)
В Новой Москве вертолет приступил к поиску потерявшегося в лесу пенсионера
В Новой Москве вертолет приступил к поиску потерявшегося в лесу пенсионера - РИА Новости, 29.08.2025
В Новой Москве вертолет приступил к поиску потерявшегося в лесу пенсионера
Вертолёт Ка-32 привлечен к поиску потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе Москвы пожилого мужчины, сообщает в своем... РИА Новости, 29.08.2025
происшествия
троицкий административный округ
москва
новая москва
московский авиационный центр (мац)
ка-32
ка-32а11вс
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вертолёт Ка-32 привлечен к поиску потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе Москвы пожилого мужчины, сообщает в своем Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ. Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что накануне 75-летний пенсионер вышел из дома в деревне Юрьево в Новой Москве для сбора грибов. Поиски пропавшего мужчины вечером и ночью результата не дали. У "потеряшки" с собой был только кнопочный телефон. "К поискам привлечены квадроциклы ГКУ "ПСЦ" и вертолёт Ка-32А11ВС ГКУ МАЦ для поиска с воздуха и, при необходимости, эвакуационных мероприятий", - говорится в сообщении. По данным департамента, к поиску пожилого мужчины привлечены кинологический расчёт столичного пожарно-спасательного центра, а также специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра (МАЦ). В начале поиска пожарные и спасатели разделились на шесть групп и приступили к работам. "К сожалению, из-за перебоев в связи точное местоположение мужчины локализовать не удалось. За прошедшее время специалисты отработали обширную лесопарковую территорию со светосигнальными громкоговорящими установками. На данный момент поиски потерявшегося мужчины продолжаются", - резюмирует ГОЧСиПБ.
троицкий административный округ
москва
новая москва
происшествия, троицкий административный округ, москва, новая москва, московский авиационный центр (мац), ка-32, ка-32а11вс
Происшествия, Троицкий административный округ, Москва, Новая Москва, Московский авиационный центр (МАЦ), Ка-32, Ка-32А11ВС
В Новой Москве вертолет приступил к поиску потерявшегося в лесу пенсионера

В ТАО Москвы вертолет Ка-32 приступил к поиску потерявшегося в лесу пенсионера

Поисково-спасательная операция потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе Москвы пожилого мужчины
Поисково-спасательная операция потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе Москвы пожилого мужчины - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Фото : ЧСтные новости Москвы/Telegram
Поисково-спасательная операция потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе Москвы пожилого мужчины
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вертолёт Ка-32 привлечен к поиску потерявшегося в лесу при сборе грибов в Троицком административном округе Москвы пожилого мужчины, сообщает в своем Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ.
Ранее представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что накануне 75-летний пенсионер вышел из дома в деревне Юрьево в Новой Москве для сбора грибов. Поиски пропавшего мужчины вечером и ночью результата не дали. У "потеряшки" с собой был только кнопочный телефон.
В Новой Москве пенсионер потерялся в лесу при сборе грибов
Вчера, 10:11
"К поискам привлечены квадроциклы ГКУ "ПСЦ" и вертолёт Ка-32А11ВС ГКУ МАЦ для поиска с воздуха и, при необходимости, эвакуационных мероприятий", - говорится в сообщении.
По данным департамента, к поиску пожилого мужчины привлечены кинологический расчёт столичного пожарно-спасательного центра, а также специалисты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра (МАЦ).
В начале поиска пожарные и спасатели разделились на шесть групп и приступили к работам. "К сожалению, из-за перебоев в связи точное местоположение мужчины локализовать не удалось. За прошедшее время специалисты отработали обширную лесопарковую территорию со светосигнальными громкоговорящими установками. На данный момент поиски потерявшегося мужчины продолжаются", - резюмирует ГОЧСиПБ.
