Рейтинг@Mail.ru
Вэнс заявил, что мог бы занять пост президента США - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:39 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/vens-2038259263.html
Вэнс заявил, что мог бы занять пост президента США
Вэнс заявил, что мог бы занять пост президента США - РИА Новости, 29.08.2025
Вэнс заявил, что мог бы занять пост президента США
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность занять пост президента страны в случае, если с 79-летним американским лидером Дональдом Трампом что-то... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T10:39:00+03:00
2025-08-29T10:39:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037315548_0:89:3072:1817_1920x0_80_0_0_3a0e1205f8e67aec45ffcbbf949cd3d6.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность занять пост президента страны в случае, если с 79-летним американским лидером Дональдом Трампом что-то случится. "Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил", - заявил Вэнс в интервью изданию USA Today, отвечая на вопрос, готов ли он принять на себя роль главнокомандующего и почему американцы должны доверять ему руководство страной. При этом Вэнс добавил, что Трамп находится в невероятно хорошем состоянии здоровья и полон энергии. "Уверен, что президент США в хорошей форме, что он дослужит остаток своего срока", - добавил Вэнс.
https://ria.ru/20250829/foto-2038257367.html
https://ria.ru/20250829/ssha-2038212884.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/18/2037315548_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cba5c7d918fc0c8298f413e947642a2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Вэнс заявил, что мог бы занять пост президента США

Вэнс заявил о готовности занять место президента, если с Трампом что-то случится

© Getty Images / Megan VarnerВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© Getty Images / Megan Varner
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность занять пост президента страны в случае, если с 79-летним американским лидером Дональдом Трампом что-то случится.
"Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил", - заявил Вэнс в интервью изданию USA Today, отвечая на вопрос, готов ли он принять на себя роль главнокомандующего и почему американцы должны доверять ему руководство страной.
Дональд Трамп в ресторане McDonald's - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Белый дом выложил фото Трампа за работой в McDonald's
Вчера, 10:30
При этом Вэнс добавил, что Трамп находится в невероятно хорошем состоянии здоровья и полон энергии.
"Уверен, что президент США в хорошей форме, что он дослужит остаток своего срока", - добавил Вэнс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Началось: Трамп бросил вызов Соросу
Вчера, 08:00
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала