Вэнс заявил, что мог бы занять пост президента США

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность занять пост президента страны в случае, если с 79-летним американским лидером Дональдом Трампом что-то случится. "Что ж, за последние 200 дней я прошёл много полезной практики...., если, не дай бог, случится ужасная трагедия, я не могу представить себе лучшего практического обучения, чем то, что я получил", - заявил Вэнс в интервью изданию USA Today, отвечая на вопрос, готов ли он принять на себя роль главнокомандующего и почему американцы должны доверять ему руководство страной. При этом Вэнс добавил, что Трамп находится в невероятно хорошем состоянии здоровья и полон энергии. "Уверен, что президент США в хорошей форме, что он дослужит остаток своего срока", - добавил Вэнс.

