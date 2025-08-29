Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Венгрии назвал сохранение отношений с Россией успехом - РИА Новости, 29.08.2025
21:31 29.08.2025
Глава МИД Венгрии назвал сохранение отношений с Россией успехом
Глава МИД Венгрии назвал сохранение отношений с Россией успехом
БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Одним из главных успехов Венгрии за последние 15 лет является то, что она смогла, будучи членом ЕС и НАТО, сохранить взаимоуважительные отношения с крупнейшими игроками мировой политики, то есть Россией, США и Китаем, несмотря на некомпетентность европейских руководителей, которые изолировали ЕС от них, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Я считаю одним из величайших успехов венгерской внешнеполитической стратегии последних 15 лет то, что Венгрия, будучи членом ЕС и НАТО, будучи небольшой центральноевропейской страной, не имеющей выхода к морю, сохранила способность поддерживать нормальное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и взаимной выгоде, с самыми влиятельными игроками мировой политики, несмотря на европейскую некомпетентность", - сказал Сийярто, выступая на фестивале Tranzit. Министр напомнил, что ЕС в последние годы теряет конкурентоспособность, а руководители в Брюсселе совершают ошибки, изолируя Евросоюз от крупнейших мировых игроков - РФ, США и Китая, позиционируя их как противников и ограничивая экономическое сотрудничество с ними. По его словам, задача венгерского правительство на последующие годы заключается в том, чтобы защитить венгерскую экономику и семьи от последствий спада ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны. Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США. В ноябре 2024 года Орбан отметил, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. В декабре того же года он указал, что либеральный мировой порядок закончился, а от перемен выиграют те страны, которые сумеют выжать из себя максимум, и проиграют те, кто не сможет отстаивать собственные ценности.
БУДАПЕШТ, 29 авг - РИА Новости. Одним из главных успехов Венгрии за последние 15 лет является то, что она смогла, будучи членом ЕС и НАТО, сохранить взаимоуважительные отношения с крупнейшими игроками мировой политики, то есть Россией, США и Китаем, несмотря на некомпетентность европейских руководителей, которые изолировали ЕС от них, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Я считаю одним из величайших успехов венгерской внешнеполитической стратегии последних 15 лет то, что Венгрия, будучи членом ЕС и НАТО, будучи небольшой центральноевропейской страной, не имеющей выхода к морю, сохранила способность поддерживать нормальное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и взаимной выгоде, с самыми влиятельными игроками мировой политики, несмотря на европейскую некомпетентность", - сказал Сийярто, выступая на фестивале Tranzit.
Министр напомнил, что ЕС в последние годы теряет конкурентоспособность, а руководители в Брюсселе совершают ошибки, изолируя Евросоюз от крупнейших мировых игроков - РФ, США и Китая, позиционируя их как противников и ограничивая экономическое сотрудничество с ними.
По его словам, задача венгерского правительство на последующие годы заключается в том, чтобы защитить венгерскую экономику и семьи от последствий спада ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Венгрия не собирается выходить из Евросоюза, хотя если бы это произошло, за ней бы последовали и другие страны.
Орбан ранее заявил, что если Евросоюз продолжит свою экономическую политику, то его дни сочтены, он сам развалится, даже выходить из него нет смысла, а срок, за который возможно что-то радикально поменять, составляет два-три года. По его словам, Европа развалится на глазах, если либералов у власти в Брюсселе не заменить представителями патриотических правительств, необходимы "чистки" по образцу тех, что происходят в США.
В ноябре 2024 года Орбан отметил, что 500-летняя эпоха доминирования западной цивилизации закончилась, стратегия вестернизации всего мира потерпела крах и центр мировой экономики сместился на Восток, а следующий век станет веком Евразии. В декабре того же года он указал, что либеральный мировой порядок закончился, а от перемен выиграют те страны, которые сумеют выжать из себя максимум, и проиграют те, кто не сможет отстаивать собственные ценности.
