Сийярто призвал готовиться к еще более грубым провокациям Киева

БУДАПЕШТ, 29 авг — РИА Новости. Венгрии надо быть готовой к еще более грубым провокациям со стороны Украины после многократных ударов по нефтепроводу "Дружба", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Нам надо готовиться к тому, что со стороны Украины последуют еще более грубые провокации, чем были когда-либо до сих пор, чтобы втянуть нас в их войну", — сказал Сийярто, выступая на фестивале Tranzit. По его словам, то, что Украина находится в состоянии конфликта, не дает ей права ставить под угрозу энергоснабжение Венгрии. "На мой взгляд, огромная ложь, что европейские страны, входящие в ЕС или НАТО, должны опасаться нападения России. Я не вижу в этом реальной угрозы безопасности сегодня. Украинцы воюют не за нас, на нас не нападали, это не наша война", — подчеркнул Сийярто. Атаки ВСУ на нефтепроводС начала августа Будапешт трижды сообщал об ударах ВСУ по трубопроводу "Дружба": 13, 18 и 22 августа. Две последние атаки привели к приостановке прокачки нефти. Венгрия и Словакия лишились поставок на шесть дней.В четверг, 28 августа, Братислава заявила, что поступление топлива возобновилось. Будапешт также анонсировал восстановление прокачки нефти, но в тестовом режиме и не в полном объеме.После произошедшего власти Венгрии и Словакии обратились в Еврокомиссию с просьбой гарантировать их энергетическую безопасность. Однако, как заявил РИА Новости источник в ЕК, там не видят угрозы поставкам топлива в Евросоюз.Накануне власти Венгрии запретили въезд в страну и, как следствие, во всю Шенгенскую зону Роберту Бровди — командиру украинского воинского подразделения, ответственного за последние атаки.Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный — по территории Белоруссии в направлении Польши и южный — по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии и Чехии.Транспортировка российского сырья в Германию прекратилась в начале 2023-го, а в Польшу — в конце февраля того же года. Остальные страны получают нефть по южной ветке трубопровода.

