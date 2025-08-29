https://ria.ru/20250829/vashington-2038216571.html

В Вашингтоне проходят протесты против политики администрации Трампа

В Вашингтоне проходят протесты против политики администрации Трампа - РИА Новости, 29.08.2025

В Вашингтоне проходят протесты против политики администрации Трампа

Американские профсоюзы и их сторонники проходят маршем по Вашингтону, протестуя против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T00:31:00+03:00

2025-08-29T00:31:00+03:00

2025-08-29T06:12:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037543130_0:3:3072:1731_1920x0_80_0_0_6dfabda19c7b125234d28b66f126a2e5.jpg

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Американские профсоюзы и их сторонники проходят маршем по Вашингтону, протестуя против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие движутся из района Дюпон-Серкл на восток, в сторону района Логан-Серкл.Многие из протестующих несут с собой плакаты, на которых написано "Депортировать расистов", "Боритесь с бедностью, а не с бедным", "Демократия, а не диктатура".Многие марширующие скандируют "Профсоюзы, а не ненависть".По заявлению организаторов, это первое мероприятие из серии протестов "Мэй Дэй Стронг", которая должна пройти по всей стране 1 сентября, в рамках празднования Дня труда. Традиционно День труда в США отмечается большинством американцев как символический конец лета, празднуется в первый понедельник сентября с 1882 года.

https://ria.ru/20250828/tramp-2038061685.html

https://ria.ru/20250828/tramp-2038137617.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп