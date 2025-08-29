Рейтинг@Mail.ru
В Вашингтоне проходят протесты против политики администрации Трампа
00:31 29.08.2025 (обновлено: 06:12 29.08.2025)
В Вашингтоне проходят протесты против политики администрации Трампа
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Американские профсоюзы и их сторонники проходят маршем по Вашингтону, протестуя против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие движутся из района Дюпон-Серкл на восток, в сторону района Логан-Серкл.Многие из протестующих несут с собой плакаты, на которых написано "Депортировать расистов", "Боритесь с бедностью, а не с бедным", "Демократия, а не диктатура".Многие марширующие скандируют "Профсоюзы, а не ненависть".По заявлению организаторов, это первое мероприятие из серии протестов "Мэй Дэй Стронг", которая должна пройти по всей стране 1 сентября, в рамках празднования Дня труда. Традиционно День труда в США отмечается большинством американцев как символический конец лета, празднуется в первый понедельник сентября с 1882 года.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Американские профсоюзы и их сторонники проходят маршем по Вашингтону, протестуя против политики администрации президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие движутся из района Дюпон-Серкл на восток, в сторону района Логан-Серкл.
Многие из протестующих несут с собой плакаты, на которых написано "Депортировать расистов", "Боритесь с бедностью, а не с бедным", "Демократия, а не диктатура".
Многие марширующие скандируют "Профсоюзы, а не ненависть".
По заявлению организаторов, это первое мероприятие из серии протестов "Мэй Дэй Стронг", которая должна пройти по всей стране 1 сентября, в рамках празднования Дня труда.
Традиционно День труда в США отмечается большинством американцев как символический конец лета, празднуется в первый понедельник сентября с 1882 года.
