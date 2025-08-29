https://ria.ru/20250829/ustupki-2038349448.html

В МИД прокомментировали слова Вэнса об уступках Украине

В МИД прокомментировали слова Вэнса об уступках Украине

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс мог цитировать своего руководителя Дональда Трамп и развивать его мысль, говоря об уступках со стороны России в украинском урегулировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее Вэнс заявил, что Россия пошла на значительные уступки в вопросе урегулирования на Украине и готова проявить гибкость в отношении ряда своих требований. "Возможно, вице-президент США цитировал и развивал тезис, который был обозначен президентом США в апреле 2025 года, когда Дональд Трамп сказал… относительно уступок России", - сказала она в ходе брифинга. При этом Захарова предложила обращаться за разъяснениями к американской стороне и отметила, что Россия всегда обозначает свой подход к урегулированию. В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" — это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Владимир Зеленский в преддверии встречи Путина и Трампа на Аляске объявил, что не пойдет на территориальные уступки.

