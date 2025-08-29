https://ria.ru/20250829/usaid-2038393804.html

Рубио заявил о начале процедуры закрытия USAID

Рубио заявил о начале процедуры закрытия USAID - РИА Новости, 29.08.2025

Рубио заявил о начале процедуры закрытия USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия, сообщил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия, сообщил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. "С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. С небольшим набором ключевых программ, переданных в госдепартамент, USAID официально в режиме закрытия. Теперь Росс Воут возглавил процесс по ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов", - написал Рубио в соцсети X. По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп поддержал передачу руководства закрытием USAID соратнику Рубио Воуту. Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияния на другие страны. В марте госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.

