Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил о начале процедуры закрытия USAID - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/usaid-2038393804.html
Рубио заявил о начале процедуры закрытия USAID
Рубио заявил о начале процедуры закрытия USAID - РИА Новости, 29.08.2025
Рубио заявил о начале процедуры закрытия USAID
Агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия, сообщил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:18:00+03:00
2025-08-29T18:18:00+03:00
в мире
сша
марко рубио
агентство по международному развитию сша
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250188_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c83ee0e71854b273f1f8835c824b6e9.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия, сообщил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. "С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. С небольшим набором ключевых программ, переданных в госдепартамент, USAID официально в режиме закрытия. Теперь Росс Воут возглавил процесс по ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов", - написал Рубио в соцсети X. По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп поддержал передачу руководства закрытием USAID соратнику Рубио Воуту. Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияния на другие страны. В марте госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.
https://ria.ru/20250827/moldova-2037938665.html
https://ria.ru/20250827/moldova-2037962486.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997250188_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_18002f5f54b2615e6e29a08e289dcc3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, марко рубио, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша
В мире, США, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США
Рубио заявил о начале процедуры закрытия USAID

Рубио заявил, что USAID официально находится в стадии закрытия

© AP Photo / Carolyn KasterШтаб-квартира USAID
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Штаб-квартира USAID. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия, сообщил в пятницу госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. С небольшим набором ключевых программ, переданных в госдепартамент, USAID официально в режиме закрытия. Теперь Росс Воут возглавил процесс по ликвидации агентства, которое давно сошло с рельсов", - написал Рубио в соцсети X.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Бывшая глава USAID разоткровенничалась с пранкерами
27 августа, 18:42
По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп поддержал передачу руководства закрытием USAID соратнику Рубио Воуту.
Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияния на другие страны. В марте госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"Не знаю, что страшнее": Захарова оценила признание экс-главы USAID
27 августа, 20:04
 
В миреСШАМарко РубиоАгентство по международному развитию СШАГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала