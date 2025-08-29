https://ria.ru/20250829/ukraina-2038429787.html

В Черкассах прогремел взрыв

В Черкассах прогремел взрыв

В Черкассах прогремел взрыв

Взрыв прозвучал в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Взрыв прозвучал в Черкассах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Черкасской области звучит воздушная тревога. "В Черкассах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

