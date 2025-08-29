https://ria.ru/20250829/ukraina-2038426117.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
2025-08-29T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 22.35. Ранее воздушную тревогу объявляли в ряде районов Киевской области, а также Хмельницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской областях и части Винницкой области. Там она продолжает действовать. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
