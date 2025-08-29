Киев начинает экспортировать боевой опыт, заявил эксперт
Политолог Семенов: Киев начинает экспорт боевого опыта в страны Ближнего Востока
Боевики ВСУ
Боевики ВСУ. Архивное фото
Боевики ВСУ. Архивное фото
КАИР, 29 авг - РИА Новости. Киевский режим начинает активно экспортировать накопленный в ходе конфликта на Украине боевой опыт в страны ближневосточного региона, где у России есть интересы, чтобы навредить Москве, выразил мнение в беседе с РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.
"Украина приступает к экспорту своего боевого опыта. Тем более, что у нее имеются давние связи и опыт работы с курдами, и обучение различных боевиков, включая джихадистов, тактикам ведения боя, в том числе использования беспилотников. В целом это было ожидаемо. В особенности это происходит там, где так или иначе присутствуют российские интересы... К примеру, в Иракском Курдистане работают наши нефтяные компании", - сказал он.
Собеседник агентства также напомнил, что украинский военный контингент присутствовал в Ираке с 2003 по 2008 года, что помогло Киеву создать капитал контактов в регионе, в том числе и с местными криминальными структурами. Кроме того, отмечает эксперт, в СМИ не раз упоминалось о взаимодействии Киева с находящейся в оппозиции иным курдским силам в Ираке Рабочей партией Курдистана в горах Кандиля, а также с Сирийскими демократическими силами.
В минувшую среду служба безопасности Иракского Курдистана сообщила, что боевики, планировавшие покушение на главу партии "Патриотический союз Курдистана" (ПСК) Бафела Талабани, обучались использованию и производству дронов-камикадзе на Украине.
Ранее РИА Новости публиковало расследование о причастности Киева к подготовке сирийских боевиков по использованию дронов-камикадзе при наступлении на Алеппо и ряд других населенных пунктов в конце 2024 года.
