Супружеская пара с Украины наживалась на пособиях соотечественников в Чехии - РИА Новости, 29.08.2025
21:38 29.08.2025
Супружеская пара с Украины наживалась на пособиях соотечественников в Чехии
Супружеская пара с Украины наживалась на пособиях соотечественников в Чехии
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Супружеская пара с Украины в течении примерно года заработала 11 миллионов крон (около 523 тысяч долларов) на оформлении фиктивных документов на пособия для проживания в Чехии для соотечественников-беженцев, которых они привозили для этого на несколько дней со своей родины, сообщило издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря краевого суда в городе Брно (на юго-востоке страны) Клару Белковову. "Супружеская пара с Украины сделала прибыльный бизнес на страданиях своих соотечественников... Иван Саварин и Кристина Савчинова погружали "завербованных" ими людей в фургон на Украине и привозили их в Чехию, где помогали им получить вид на жительство в качестве военных беженцев, предоставив ложную информацию о жилье, а затем получали за псевдозаявителей пособия и отвозили их обратно на Украину. "Доить" таким образом чешское государство супругам удавалось около одного года, в течение которого они заработали на 830 псевдозаявителях 11 миллионов крон", - пишет издание. Как сообщила Белковова, Саварин и Савчинова ездили в Чехию только для того, чтобы провести "операции по пособиям" с новой группой псевдозаявителей, а всё остальное время жили на Украине. Они подавали заявления на пособия в центры занятости в городах Брно и Йиглаве (на востоке страны). Супруги снимали деньги с гуманитарных выплат наличными и, по версии следствия, тратили их на собственные нужды. Рассмотревший дело супругов Саварина и Савчиновой краевой суд в Брно признал их виновными в мошенничестве и назначил им меру наказания в виде четырех лет тюремного заключения. Они также обязаны вернуть все полученные преступным путем средства. Кроме того, супругам в течение пяти лет запрещен въезд в Чехию.
Супружеская пара с Украины наживалась на пособиях соотечественников в Чехии

Супруги с Украины заработали полмиллиона долларов на фиктивных пособиях в Чехии

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Супружеская пара с Украины в течении примерно года заработала 11 миллионов крон (около 523 тысяч долларов) на оформлении фиктивных документов на пособия для проживания в Чехии для соотечественников-беженцев, которых они привозили для этого на несколько дней со своей родины, сообщило издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря краевого суда в городе Брно (на юго-востоке страны) Клару Белковову.
"Супружеская пара с Украины сделала прибыльный бизнес на страданиях своих соотечественников... Иван Саварин и Кристина Савчинова погружали "завербованных" ими людей в фургон на Украине и привозили их в Чехию, где помогали им получить вид на жительство в качестве военных беженцев, предоставив ложную информацию о жилье, а затем получали за псевдозаявителей пособия и отвозили их обратно на Украину. "Доить" таким образом чешское государство супругам удавалось около одного года, в течение которого они заработали на 830 псевдозаявителях 11 миллионов крон", - пишет издание.
Как сообщила Белковова, Саварин и Савчинова ездили в Чехию только для того, чтобы провести "операции по пособиям" с новой группой псевдозаявителей, а всё остальное время жили на Украине. Они подавали заявления на пособия в центры занятости в городах Брно и Йиглаве (на востоке страны). Супруги снимали деньги с гуманитарных выплат наличными и, по версии следствия, тратили их на собственные нужды.
Рассмотревший дело супругов Саварина и Савчиновой краевой суд в Брно признал их виновными в мошенничестве и назначил им меру наказания в виде четырех лет тюремного заключения. Они также обязаны вернуть все полученные преступным путем средства. Кроме того, супругам в течение пяти лет запрещен въезд в Чехию.
