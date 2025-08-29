Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Колумбии призвала бороться с вербовщиками в наемники - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038419400.html
Глава МИД Колумбии призвала бороться с вербовщиками в наемники
Глава МИД Колумбии призвала бороться с вербовщиками в наемники - РИА Новости, 29.08.2025
Глава МИД Колумбии призвала бороться с вербовщиками в наемники
Богота должна принять меры по борьбе со структурами, занимающимися вербовкой ее сограждан в наемники, заявила РИА Новости глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T21:16:00+03:00
2025-08-29T21:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
богота
колумбия
украина
густаво петро
николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741224_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7580e519cabe719cea2890b2f7c015b5.jpg
БОГОТА, 29 авг – РИА Новости. Богота должна принять меры по борьбе со структурами, занимающимися вербовкой ее сограждан в наемники, заявила РИА Новости глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио. "Мы знаем, что существуют компании и международные организации, которые вербуют этих людей, пользуясь их нуждой или отсутствием (экономических - ред.) возможностей. Мы должны проводить большую просветительскую работу, а также преследовать группы, которые вербуют молодых людей, так как многие из них являются легкой добычей (для вербовщиков - ред.)", - сообщила министр. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами. Ранее президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
https://ria.ru/20250610/kolumbiya-2021926563.html
богота
колумбия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034741224_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fba12013cade18accbbda70ec246845c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, богота, колумбия, украина, густаво петро, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Богота, Колумбия, Украина, Густаво Петро, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), Вооруженные силы Украины
Глава МИД Колумбии призвала бороться с вербовщиками в наемники

Глава МИД Колумбии Вильявисенсио призвала бороться с вербовщиками в наемники

© AP Photo / Fernando VergaraФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Флаг Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БОГОТА, 29 авг – РИА Новости. Богота должна принять меры по борьбе со структурами, занимающимися вербовкой ее сограждан в наемники, заявила РИА Новости глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио.
"Мы знаем, что существуют компании и международные организации, которые вербуют этих людей, пользуясь их нуждой или отсутствием (экономических - ред.) возможностей. Мы должны проводить большую просветительскую работу, а также преследовать группы, которые вербуют молодых людей, так как многие из них являются легкой добычей (для вербовщиков - ред.)", - сообщила министр.
Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами.
Ранее президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
Здание посольства России в Боготе, Колумбия - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Колумбийцы ищут воевавших за ВСУ родственников через посольство России
10 июня, 07:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБоготаКолумбияУкраинаГуставо ПетроНиколай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе )Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала