Глава МИД Колумбии призвала бороться с вербовщиками в наемники

2025-08-29T21:16:00+03:00

БОГОТА, 29 авг – РИА Новости. Богота должна принять меры по борьбе со структурами, занимающимися вербовкой ее сограждан в наемники, заявила РИА Новости глава МИД Колумбии Роса Вильявисенсио. "Мы знаем, что существуют компании и международные организации, которые вербуют этих людей, пользуясь их нуждой или отсутствием (экономических - ред.) возможностей. Мы должны проводить большую просветительскую работу, а также преследовать группы, которые вербуют молодых людей, так как многие из них являются легкой добычей (для вербовщиков - ред.)", - сообщила министр. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами. Ранее президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.

