Киев занимается саботажем договоренностей, заявил замглавы МИД России
Киев и европейские столицы занимаются откровенным саботажем договорённостей с РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:24:00+03:00
2025-08-29T19:24:00+03:00
2025-08-29T19:36:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Киев и европейские столицы занимаются откровенным саботажем договорённостей с РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий (достигнутых в Анкоридже и Вашингтоне - ред.) не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж. На сегодня по-другому назвать действия невозможно", - заявил Рябков журналистам.
