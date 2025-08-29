Киев занимается саботажем договоренностей, заявил замглавы МИД России

https://ria.ru/20250829/ukraina-2038407529.html

Киев и европейские столицы занимаются откровенным саботажем договорённостей с РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T19:36:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

киев

сша

россия

сергей рябков

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Киев и европейские столицы занимаются откровенным саботажем договорённостей с РФ и США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Мы исходим из того, что никаких отклонений от этих пониманий (достигнутых в Анкоридже и Вашингтоне - ред.) не будет. Рассчитываем, что именно так в конечном итоге воспримут ситуацию и в Киеве, и в европейских столицах, где откровенный саботаж. На сегодня по-другому назвать действия невозможно", - заявил Рябков журналистам.

