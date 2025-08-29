https://ria.ru/20250829/ukraina-2038403628.html

Глава МИД Колумбии рассказала о наемниках на Украине

Глава МИД Колумбии рассказала о наемниках на Украине - РИА Новости, 29.08.2025

Глава МИД Колумбии рассказала о наемниках на Украине

Многие граждане Колумбии отправляются на Украину для участия в войне и получения навыков ведения боевых действий, заявила РИА Новости министр иностранных дел... РИА Новости, 29.08.2025

БОГОТА, 29 авг – РИА Новости. Многие граждане Колумбии отправляются на Украину для участия в войне и получения навыков ведения боевых действий, заявила РИА Новости министр иностранных дел Колумбии Роса Вильявисенсио. "Мы не отрицаем, что наемничество реально существует. Многие молодые люди, связанные с вооруженными группировками, уезжают для прохождения обучения или непосредственного участия в войне", - сообщила министр в ответ на вопрос об участии ее соотечественников в боевых действиях на Украине и поездках в эту страну с целью получения навыков обращения с дронами. Ранее в российских силовых структурах сообщили РИА Новости о том, что наемники из Мексики и Колумбии, приехавшие воевать за Украину, обучались навыкам применения ударных БПЛА в учебных центрах, связанных с "Азовом"*. Некоторых из боевиков подозревают во вступлении в ВСУ для получения навыков пилотирования различных БПЛА с целью дальнейшей передачи знаний международным преступным сообществам, таким как наркокартели. Латиноамериканцев часто заманивают на службу в ВСУ обещаниями больших гонораров и комфортных условий службы. В действительности же наемники используются на Украине как "пушечное мясо", становятся объектами плохого отношения со стороны командования, часто погибают, после чего наниматели не выплачивают родственникам положенные компенсации под различными предлогами. Ранее президент Колумбии Густаво Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.* террористическая организация, запрещена в РФ.

украина

колумбия

россия

2025

Новости

