https://ria.ru/20250829/ukraina-2038372342.html
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он хочет для Украины
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он хочет для Украины - РИА Новости, 29.08.2025
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он хочет для Украины
Владимир Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина, сообщило издание Страна.ua. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:16:00+03:00
2025-08-29T17:16:00+03:00
2025-08-29T17:16:00+03:00
украина
россия
москва
владимир зеленский
сергей лавров
страна.ua
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035091507_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8ff24574d7538340ae0723dfb3621a74.jpg
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина, сообщило издание Страна.ua."Сохранение нынешней численности военных, обеспечение их финансами и оружием", — приводит издание его слова.Зеленский также потребовал конкретику от союзников в случае нового конфликта. Кроме того, глава киевского режима в очередной раз призвал к санкциям против России и к передаче Украине замороженных российских активов.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Как подчеркнул ранее глава МИД Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Россия до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
https://ria.ru/20250829/zelenskiy--2038350900.html
https://ria.ru/20250824/putin-2037308904.html
https://ria.ru/20250828/zelenskiy-2038111503.html
украина
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2035091507_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_91682cc04409e8edee731369ed06e5f6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, москва, владимир зеленский, сергей лавров, страна.ua, нато
Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Страна.ua, НАТО
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он хочет для Украины
Зеленский назвал три блока гарантий безопасности для Украины