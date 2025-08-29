Рейтинг@Mail.ru
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он хочет для Украины - РИА Новости, 29.08.2025
17:16 29.08.2025
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он хочет для Украины
Зеленский рассказал, какие гарантии безопасности он хочет для Украины
Владимир Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина, сообщило издание Страна.ua.
украина
россия
москва
владимир зеленский
сергей лавров
страна.ua
нато
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина, сообщило издание Страна.ua."Сохранение нынешней численности военных, обеспечение их финансами и оружием", — приводит издание его слова.Зеленский также потребовал конкретику от союзников в случае нового конфликта. Кроме того, глава киевского режима в очередной раз призвал к санкциям против России и к передаче Украине замороженных российских активов.В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.Как подчеркнул ранее глава МИД Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Россия до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
украина
россия
москва
украина, россия, москва, владимир зеленский, сергей лавров, страна.ua, нато
Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Страна.ua, НАТО
Зеленский назвал три блока гарантий безопасности для Украины

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский назвал три блока гарантий безопасности, которые требует Украина, сообщило издание Страна.ua.
"Сохранение нынешней численности военных, обеспечение их финансами и оружием", — приводит издание его слова.
Зеленский также потребовал конкретику от союзников в случае нового конфликта. Кроме того, глава киевского режима в очередной раз призвал к санкциям против России и к передаче Украине замороженных российских активов.
В МИД России заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД Сергей Лавров, Москва готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Россия до сих пор не получила от Киева ответ на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
УкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийСергей ЛавровСтрана.uaНАТО
 
 
