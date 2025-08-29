https://ria.ru/20250829/ukraina-2038343893.html

Сотрудники ТЦК не поняли, как открыть ворота, и не смогли догнать мужчину

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе в рамках силовой мобилизации не смогли догнать мужчину, поскольку не разобрались, в какую сторону открываются ворота, за которыми тот скрылся, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". "В Одессе сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) гнались за парнем, но не смогли пройти через ворота, не разобравшись, в какую сторону они открываются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На опубликованном изданием видео, трое сотрудников военкомата со всей силой налегают на ворота, пытаясь их открыть. При этом калитка ворот открывалась в противоположную сторону. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.

