Сотрудники ТЦК не поняли, как открыть ворота, и не смогли догнать мужчину
15:18 29.08.2025 (обновлено: 16:05 29.08.2025)
Сотрудники ТЦК не поняли, как открыть ворота, и не смогли догнать мужчину
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе в рамках силовой мобилизации не смогли догнать мужчину, поскольку не разобрались, в какую сторону открываются ворота, за которыми тот скрылся, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua". "В Одессе сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) гнались за парнем, но не смогли пройти через ворота, не разобравшись, в какую сторону они открываются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". На опубликованном изданием видео, трое сотрудников военкомата со всей силой налегают на ворота, пытаясь их открыть. При этом калитка ворот открывалась в противоположную сторону. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Одессе в рамках силовой мобилизации не смогли догнать мужчину, поскольку не разобрались, в какую сторону открываются ворота, за которыми тот скрылся, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua".
Одессе сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) гнались за парнем, но не смогли пройти через ворота, не разобравшись, в какую сторону они открываются", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
На опубликованном изданием видео, трое сотрудников военкомата со всей силой налегают на ворота, пытаясь их открыть. При этом калитка ворот открывалась в противоположную сторону.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
