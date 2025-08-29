Рейтинг@Mail.ru
"Нет будущего". Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны
14:49 29.08.2025 (обновлено: 16:04 29.08.2025)
"Нет будущего". Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны
"Нет будущего". Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны - РИА Новости, 29.08.2025
"Нет будущего". Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны
Молодые люди массово покидают Украину из-за сомнений в будущем, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Молодые люди массово покидают Украину из-за сомнений в будущем, сообщило издание "Страна.ua"."Украинские парни в уличном опросе поголовно заявили, что хотят выехать из страны после разрешения на выезд для 18-22 летних. Они заявляют, что тут нет никакого развития", — говорится в публикации.По данным издания, в четверг на всех пунктах пропуска на границе с Польшей собрались огромные очереди из легковых автомобилей и автобусов с покидающими страну мужчинами.Позавчера кабинет министров Украины разрешил выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Текст соответствующего постановления был опубликован на сайте украинского правительства.Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.
Новости
"Нет будущего". Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны

Очередь из автомобилей перед КПП на границе Украины и Польши
Очередь из автомобилей перед КПП на границе Украины и Польши
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Молодые люди массово покидают Украину из-за сомнений в будущем, сообщило издание "Страна.ua".
"Украинские парни в уличном опросе поголовно заявили, что хотят выехать из страны после разрешения на выезд для 18-22 летних. Они заявляют, что тут нет никакого развития", — говорится в публикации.
По данным издания, в четверг на всех пунктах пропуска на границе с Польшей собрались огромные очереди из легковых автомобилей и автобусов с покидающими страну мужчинами.
Позавчера кабинет министров Украины разрешил выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Текст соответствующего постановления был опубликован на сайте украинского правительства.
Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.
