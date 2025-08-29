https://ria.ru/20250829/ukraina-2038335360.html

"Нет будущего". Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны

"Нет будущего". Украинская молодежь объяснила массовое бегство из страны

Молодые люди массово покидают Украину из-за сомнений в будущем, сообщило издание "Страна.ua".

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Молодые люди массово покидают Украину из-за сомнений в будущем, сообщило издание "Страна.ua"."Украинские парни в уличном опросе поголовно заявили, что хотят выехать из страны после разрешения на выезд для 18-22 летних. Они заявляют, что тут нет никакого развития", — говорится в публикации.По данным издания, в четверг на всех пунктах пропуска на границе с Польшей собрались огромные очереди из легковых автомобилей и автобусов с покидающими страну мужчинами.Позавчера кабинет министров Украины разрешил выезд за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Текст соответствующего постановления был опубликован на сайте украинского правительства.Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы.

