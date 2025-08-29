СМИ сообщили о расколе в партии Зеленского из-за НАБУ
Закон о НАБУ и САП внес раскол в партию Зеленского "Слуга народа"
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве.. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Закон, лишающий Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) независимости, внес раскол в парламентскую партию Владимира Зеленского "Слуга народа", сообщили украинские СМИ.
"Депутаты проголосовали за ограничение независимости НАБУ и САП, чем открыли "ящик Пандоры": на улицу вышли сотни недовольных украинцев, а внутри "монобольшинства" (партии "Слуга народа" - ред.) начался настоящий бунт", - пишут украинские СМИ.
По словам депутатов, их в ситуации с ограничением независимости антикоррупционных органов сделали крайними. "Во фракции ("Слуга народа" - ред.) сейчас "праздник непослушания". Это, как в детском саду, когда дети обиделись и все переворачивают. Эти настроения назревали давно, а НАБУ и САП их просто прорвали. Кто-то требует улучшения "условий жизни", поэтому снова вернулись дискуссии об отмене запретов на выезд за границу. А кто-то хочет, чтобы офис поделился с депутатами частью властных полномочий", - рассказал один из представителей фракции "Слуга народа".
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств – Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. Однако после того как по всей Украине вспыхнули протесты, Зеленский 24 июля заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
