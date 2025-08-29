https://ria.ru/20250829/ukraina-2038298273.html

Глава Приднестровья выступил за мирное урегулирование украинского кризиса

Глава Приднестровья выступил за мирное урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 29.08.2025

Глава Приднестровья выступил за мирное урегулирование украинского кризиса

Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что поддерживает мирный процесс по урегулированию украинского кризиса.

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что поддерживает мирный процесс по урегулированию украинского кризиса. "Я поддерживаю стремление к миру и надеюсь, что всё-таки удастся договориться и война прекратится на территории Украины. Эта позиция ясна и понятна. Она была всегда, и я её никогда не менял", - сказал Красносельский на пресс-конференции. Лидер ПМР также отметил, что протяженность границы Приднестровья и Украины более 400 километров. "Я изначально говорил, ещё в начале боевых действий на территории Украины: если кто-то думает, что нас это обойдёт стороной, он ошибается. Потому что такая глобальная война стороной пройти не может. Она всё равно отразится на экономике, на людях, на отношениях, на мнениях... В любом случае", - отметил Красносельский. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

