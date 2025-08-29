Рейтинг@Mail.ru
Глава Приднестровья выступил за мирное урегулирование украинского кризиса - РИА Новости, 29.08.2025
12:23 29.08.2025
Глава Приднестровья выступил за мирное урегулирование украинского кризиса
Глава Приднестровья выступил за мирное урегулирование украинского кризиса
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что поддерживает мирный процесс по урегулированию украинского кризиса. РИА Новости, 29.08.2025
ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что поддерживает мирный процесс по урегулированию украинского кризиса. "Я поддерживаю стремление к миру и надеюсь, что всё-таки удастся договориться и война прекратится на территории Украины. Эта позиция ясна и понятна. Она была всегда, и я её никогда не менял", - сказал Красносельский на пресс-конференции. Лидер ПМР также отметил, что протяженность границы Приднестровья и Украины более 400 километров. "Я изначально говорил, ещё в начале боевых действий на территории Украины: если кто-то думает, что нас это обойдёт стороной, он ошибается. Потому что такая глобальная война стороной пройти не может. Она всё равно отразится на экономике, на людях, на отношениях, на мнениях... В любом случае", - отметил Красносельский. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Глава Приднестровья выступил за мирное урегулирование украинского кризиса

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что поддерживает мирный процесс по урегулированию украинского кризиса.
"Я поддерживаю стремление к миру и надеюсь, что всё-таки удастся договориться и война прекратится на территории Украины. Эта позиция ясна и понятна. Она была всегда, и я её никогда не менял", - сказал Красносельский на пресс-конференции.
Лидер ПМР также отметил, что протяженность границы Приднестровья и Украины более 400 километров. "Я изначально говорил, ещё в начале боевых действий на территории Украины: если кто-то думает, что нас это обойдёт стороной, он ошибается. Потому что такая глобальная война стороной пройти не может. Она всё равно отразится на экономике, на людях, на отношениях, на мнениях... В любом случае", - отметил Красносельский.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп в свою очередь отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
