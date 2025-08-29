Рейтинг@Mail.ru
Рогов рассказал, почему Украина сняла запрет для мужчин на выезд за границу

29.08.2025
12:11 29.08.2025
Рогов рассказал, почему Украина сняла запрет для мужчин на выезд за границу
Рогов рассказал, почему Украина сняла запрет для мужчин на выезд за границу - РИА Новости, 29.08.2025
Рогов рассказал, почему Украина сняла запрет для мужчин на выезд за границу
Снятие запрета на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет продиктовано страхом Владимира Зеленского, что молодежь может стать движущей силой для... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
украина
россия
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Снятие запрета на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет продиктовано страхом Владимира Зеленского, что молодежь может стать движущей силой для майданных протестов и очередного государственного переворота, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. "Снятие запрета на выезд с подконтрольной режиму Зеленского территории граждан 18-22 лет продиктовано отнюдь не какой-то демократией и свободой, а страхом Зеленского и является попыткой избавиться от молодежи, которая наиболее активна и может быть главной движущей силой митингов, протестов, майданов и переворотов", - сказал Рогов. По его словам, украинская молодежь воспользуется возможностью бежать за границу, так как не видит потенциала для развития на Украине, где мужское население используют как пушечное мясо по прихоти Зеленского. "Это не просто миграция, это эвакуация и бегство, а по сути Зеленский лишает эту землю какого-либо будущего", - подчеркнул Рогов. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
украина
россия
2025
1920
1920
true
Рогов рассказал, почему Украина сняла запрет для мужчин на выезд за границу

Рогов: Зеленский снял запрет мужчинам на выезд за границу из-за страха

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости. Снятие запрета на выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет продиктовано страхом Владимира Зеленского, что молодежь может стать движущей силой для майданных протестов и очередного государственного переворота, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.
"Снятие запрета на выезд с подконтрольной режиму Зеленского территории граждан 18-22 лет продиктовано отнюдь не какой-то демократией и свободой, а страхом Зеленского и является попыткой избавиться от молодежи, которая наиболее активна и может быть главной движущей силой митингов, протестов, майданов и переворотов", - сказал Рогов.
По его словам, украинская молодежь воспользуется возможностью бежать за границу, так как не видит потенциала для развития на Украине, где мужское население используют как пушечное мясо по прихоти Зеленского.
"Это не просто миграция, это эвакуация и бегство, а по сути Зеленский лишает эту землю какого-либо будущего", - подчеркнул Рогов.
Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность, предусматривающая до пяти лет лишения свободы. Между тем в интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
