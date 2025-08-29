Рейтинг@Mail.ru
На Украине предупредили о демографической катастрофе
04:35 29.08.2025
На Украине предупредили о демографической катастрофе
На Украине предупредили о демографической катастрофе
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. При нынешних темпах оттока населения с Украины через пять лет там не останется граждан мобилизационного возраста, завил политолог Руслан Бортник в интервью журналистке Наталье Влащенко."У нас будет создаваться одна катастрофическая проблема — демографическая. Если эту ситуацию не поменять, то через пять лет на Украине вообще не будет поколения тех, кого можно будет мобилизовать старше 25 лет. Одни девушки останутся", — сказал он.Как указал политолог, с территории Украины ежегодно вывозят до 500 тысяч школьников. При этом, пояснил Бортник, Киеву нужно сделать все возможное, чтобы сохранить людей, которых в перспективе можно мобилизовать.В четверг директор по науке и развитию украинского института гражданского общества Анатолий Ткачук предупредил, что Украине грозит демографическая яма из-за катастрофических потерь ВСУ на фронте и большого числа уезжающих с Украины мужчин в возрасте 18-22 лет.Кабмин страны в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. В четверг в Сети появились видео с молодыми мужчинами, массово выезжающими с Украины.Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, остались в основном пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения составляет 18,7 миллиона человек.Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
На Украине предупредили о демографической катастрофе

Политолог Бортник заявил, что через пять лет на Украине останутся одни девушки

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. При нынешних темпах оттока населения с Украины через пять лет там не останется граждан мобилизационного возраста, завил политолог Руслан Бортник в интервью журналистке Наталье Влащенко.
"У нас будет создаваться одна катастрофическая проблема — демографическая. Если эту ситуацию не поменять, то через пять лет на Украине вообще не будет поколения тех, кого можно будет мобилизовать старше 25 лет. Одни девушки останутся", — сказал он.
Как указал политолог, с территории Украины ежегодно вывозят до 500 тысяч школьников. При этом, пояснил Бортник, Киеву нужно сделать все возможное, чтобы сохранить людей, которых в перспективе можно мобилизовать.
В четверг директор по науке и развитию украинского института гражданского общества Анатолий Ткачук предупредил, что Украине грозит демографическая яма из-за катастрофических потерь ВСУ на фронте и большого числа уезжающих с Украины мужчин в возрасте 18-22 лет.
Кабмин страны в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. В четверг в Сети появились видео с молодыми мужчинами, массово выезжающими с Украины.
Зеленский обнародует некие идеи о гарантиях безопасности для Украины
Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодежь уехала, остались в основном пожилые люди. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны.
Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения составляет 18,7 миллиона человек.
Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.
Соседи Украины рвут отношения с Зеленским
