https://ria.ru/20250829/ukraina-2038218942.html

Украина обезглавлена: Зеленского и Залужного теперь закопают вместе

Украина обезглавлена: Зеленского и Залужного теперь закопают вместе - РИА Новости, 29.08.2025

Украина обезглавлена: Зеленского и Залужного теперь закопают вместе

Похоже, что хитрый план британцев и Евросоюза заменить на месте президента Украины хрен на редьку терпит крушение. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T08:00:00+03:00

2025-08-29T08:00:00+03:00

2025-08-29T19:07:00+03:00

аналитика

в мире

германия

украина

россия

валерий залужный

сеймур херш

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038269965_80:107:1620:973_1920x0_80_0_0_21b20d44c848a457a37509c1f4c8e186.jpg

Похоже, что хитрый план британцев и Евросоюза заменить на месте президента Украины хрен на редьку терпит крушение.Планировалось, что подсевшего на салфетки с ложечками и ставшего для всех токсичным Зеленского красиво поменяют на "отца солдат" Залужного, но при этом нацистско-русофобский режим на Украине сохранится, однако теперь оба персонажа рискуют синхронно выброситься из окна или подавиться одной и той же косточкой.Немецкие СМИ опубликовали новость о том, что правоохранительные органы ФРГ наконец идентифицировали всех участников диверсии на "Северных потоках", являющихся гражданами Украины. Один из них уже арестован в Италии и ждет этапирования в Германию, на остальных выданы международные ордеры на арест.Министр юстиции ФРГ Штефани Хубиг похвалила "впечатляющий успех следствия", и у папочек начали завязывать тесемочки, потому что расследовать уже больше нечего. Согласно журналистским инсайдам из ЦРУ и нидерландской разведки, организатором диверсии, скорее всего, был бывший главком ВСУ Валерий Залужный, но "Зеленский мог быть осведомлен об этом, пусть и неформально. Если дойдет до суда (над ними. — Прим. ред.), они разделят ответственность".Все это мило, но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассчитывает, что это следствие все же будет доведено до конца и будут названы и реальные исполнители, и заказчики, особенно в свете "оголтелой кампании, которая была развязана против России после подрыва "Северных потоков".Впрочем, можно с уверенностью утверждать, что немецкие следователи уже заранее знали, чьи имена нужно вписывать в протоколы, а чьи нельзя произносить даже шепотом.Здесь стоит немного провернуть баварский фарш назад и вспомнить, что 8 февраля 2023 года американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал расследование, согласно которому операцию осуществили в июне 2022 года водолазы ВМС США под прикрытием натовских учений Baltops 22, причем планирование операции началось в декабре 2021 года — за два месяца (!) до начала СВО. Диверсию после месяцев секретных обсуждений санкционировал сам президент США Байден.Характерно, что Байден и другие члены его администрации совершенно не скрывали ни своих планов, ни мотивов. Еще в 2016 году Байден объявил проект "плохой сделкой для Европы", а 7 февраля 2022 года на пресс-конференции с канцлером ФРГ Шольцем он прямо заявил: "Если Россия вторгнется (на Украину. — Прим. ред.), <...> то больше не будет "Северного потока". Мы положим этому конец". На вопросы журналистов, как именно США смогут это сделать, учитывая, что проект находится под юрисдикцией Германии, Байден ответил: "Обещаю вам, мы сможем это сделать".Сразу после взрывов на газопроводах на тот момент заместитель госсекретаря Виктория Нуланд (которая с печеньками на Майдане) радостно сообщила: "Как и вы, я и, думаю, администрация очень рады знать, что "Северный поток" теперь, как вы любите говорить, кусок металла на дне моря".После диверсии Россия потребовала включить своих представителей в расследование и предоставить им доступ ко всем материалам, но на это был получен категорический отказ. Вместо этого ровно через месяц после публикации Херша (7 марта 2023 года) американские и немецкие СМИ организовали согласованный "антикриз" и опубликовали версию, что за взрывами стоит некая самостоятельная "украинская группа", и тут же посыпались подробности вроде точного названия яхты, маршрутов подозреваемых и даже типа использованной взрывчатки.Тем не менее такие шикарные, полные и неопровержимые данные почему-то не помогли продвинуть совместное расследование Германии, Дании и Швеции ни на шаг. В июле 2024 года шведы и вовсе заявили, что взрывы были "необъяснимыми", а само дело находится вне их юрисдикции. Резво ухватившие украинский след немцы со временем погрузились в спячку, и расследование мало-помалу оказалось на узкоколейном тупике рядом со ржавой дрезиной.Возникает вопрос: почему немцы перестали сосать лапу и в рекордные сроки перещеголяли мисс Марпл, лейтенанта Коломбо и комиссара Каттани? И почему актуализировалась именно украинская версия, тянущаяся к Зеленскому и Залужному, хотя, по признанию немецкого ресурса Deutsche Welle*, если связь с Украиной и ее руководством подтвердится, это "может серьезно осложнить украинско-германские отношения и поставить под вопрос продолжение военной и финансовой поддержки Германией Украины в ее войне против России".Мало того, нынешние результаты ожившего расследования дают важные козыри набирающим силу оппозиционным партиям в Германии. Сара Вагенкнехт уже заявила, что "это просто абсурд, что Германия тратит миллиарды на помощь Украине, но при этом никогда не требовала никаких объяснений от Зеленского. Следует также поднять вопросы о возможной компенсации". И это — только начало.Некоторые безответственные конспирологи видят причину немецкого мазохизма в том, что Германии было сделано предложение, от которого веет холодом Аляски. Немцам разрешили пока прикрыть истинных заказчиков диверсии (которых все и так знают), но в ответ они должны слить Украину и обоих ее русофобских недопрезидентов — и нынешнего, и потенциального. А также — продолжить покупать русский газ из "Северных потоков" по хорошей цене и не отсвечивать.По мнению экспертов Фонда Карнеги**, совместное предприятие между Россией и США на базе "Северных потоков" — самый лучший, быстрый и выгодный вариант для начала полномасштабного экономического сотрудничества между странами. Теперь власти Германии должны просто объяснить своим гражданам, кто виноват в колоссальных экономических потерях страны и ее фактической деиндустриализации из-за диверсии и почему они боролись против плохой России, а теперь она на пару с США будет снимать с них последний жирок.Хорошо, что есть отличные козлы отпущения, которых даже печатают на обложках модных журналов.* Включен в реестр иноагентов в России.** Внесен в список нежелательных организаций в России.

https://ria.ru/20250828/rassledovanie-2038085460.html

https://ria.ru/20250828/peskov-2038084436.html

https://ria.ru/20250821/germanija-2036830275.html

германия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

аналитика, в мире, германия, украина, россия, валерий залужный, сеймур херш, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины