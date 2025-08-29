https://ria.ru/20250829/udar-2038295381.html
ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 29.08.2025
ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, складам ракет "Сапсан", ракетному
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, складам ракет "Сапсан", ракетному комплексу "Нептун", пунктам управления, сборки и запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."С 23-го по 29-е августа т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства за период с 23 по 29 августа."Кроме того, поражены ракетный комплекс "Нептун", пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - добавили в МО РФ.
ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
Минобороны: ВС РФ нанесли 7 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю