ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, складам ракет "Сапсан", ракетному

2025-08-29T12:14:00+03:00

2025-08-29T12:14:00+03:00

2025-08-29T12:16:00+03:00

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, складам ракет "Сапсан", ракетному комплексу "Нептун", пунктам управления, сборки и запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."С 23-го по 29-е августа т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства за период с 23 по 29 августа."Кроме того, поражены ракетный комплекс "Нептун", пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - добавили в МО РФ.

