ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 29.08.2025 (обновлено: 12:16 29.08.2025)
ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 29.08.2025
ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, складам ракет "Сапсан", ракетному РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, складам ракет "Сапсан", ракетному комплексу "Нептун", пунктам управления, сборки и запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ."С 23-го по 29-е августа т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства за период с 23 по 29 августа."Кроме того, поражены ракетный комплекс "Нептун", пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - добавили в МО РФ.
ВС России нанесли семь групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Минобороны: ВС РФ нанесли 7 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК и военным авиабазам Украины, складам ракет "Сапсан", ракетному комплексу "Нептун", пунктам управления, сборки и запуска беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"С 23-го по 29-е августа т. г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса, военные авиабазы Украины, склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и нефтебаза, снабжающая горючим ВСУ", - говорится в сводке российского ведомства за период с 23 по 29 августа.
"Кроме того, поражены ракетный комплекс "Нептун", пункты управления, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников", - добавили в МО РФ.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
