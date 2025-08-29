https://ria.ru/20250829/turpotok-2038246120.html

Посол рассказал о росте турпотока между Россией и Китаем

Посол рассказал о росте турпотока между Россией и Китаем - РИА Новости, 29.08.2025

Посол рассказал о росте турпотока между Россией и Китаем

Поток туристов между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T09:21:00+03:00

2025-08-29T09:21:00+03:00

2025-08-29T09:21:00+03:00

россия

китай

игорь моргулов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889092815_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70932c04209e08b8aefde1ee730043bc.jpg

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Поток туристов между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Туристический поток между нашими странами постоянно увеличивается. Если в позапрошлом году в России побывало около 200 тысяч китайских туристов, то в прошлом – уже более 600 тысяч человек", - сказал дипломат. Такая же тенденция наблюдается и в части турпотока из России, отметил посол. По словам Моргулова, за 2023 год КНР посетили около 300 тысяч российских туристов, а в прошлом году – более 1,5 миллиона человек. "Рассчитываем, что по завершении туристического сезона в текущем году эти цифры вырастут ещё больше", - добавил он.

https://ria.ru/20250829/putin-2038225620.html

https://ria.ru/20250829/avtomobili-2038239593.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, игорь моргулов