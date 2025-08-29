Рейтинг@Mail.ru
Посол рассказал о росте турпотока между Россией и Китаем - РИА Новости, 29.08.2025
09:21 29.08.2025
Посол рассказал о росте турпотока между Россией и Китаем
Поток туристов между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 29.08.2025
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Поток туристов между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. "Туристический поток между нашими странами постоянно увеличивается. Если в позапрошлом году в России побывало около 200 тысяч китайских туристов, то в прошлом – уже более 600 тысяч человек", - сказал дипломат. Такая же тенденция наблюдается и в части турпотока из России, отметил посол. По словам Моргулова, за 2023 год КНР посетили около 300 тысяч российских туристов, а в прошлом году – более 1,5 миллиона человек. "Рассчитываем, что по завершении туристического сезона в текущем году эти цифры вырастут ещё больше", - добавил он.
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Поток туристов между Россией и Китаем неуклонно растет, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Туристический поток между нашими странами постоянно увеличивается. Если в позапрошлом году в России побывало около 200 тысяч китайских туристов, то в прошлом – уже более 600 тысяч человек", - сказал дипломат.
Такая же тенденция наблюдается и в части турпотока из России, отметил посол. По словам Моргулова, за 2023 год КНР посетили около 300 тысяч российских туристов, а в прошлом году – более 1,5 миллиона человек.
"Рассчитываем, что по завершении туристического сезона в текущем году эти цифры вырастут ещё больше", - добавил он.
