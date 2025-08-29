Рейтинг@Mail.ru
Цена на золото поднялась выше 3500 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/tsena-2038394106.html
Цена на золото поднялась выше 3500 долларов за тройскую унцию
Цена на золото поднялась выше 3500 долларов за тройскую унцию - РИА Новости, 29.08.2025
Цена на золото поднялась выше 3500 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото растет почти на 1% в пятницу, показатель впервые с начала августа поднялся выше 3 500 долларов за тройскую унцию, следует из данных... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T18:19:00+03:00
2025-08-29T18:19:00+03:00
экономика
сша
федеральная резервная система сша
cme group
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_cd114591fd0e058ae72bc20ee7671777.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Биржевая цена на золото растет почти на 1% в пятницу, показатель впервые с начала августа поднялся выше 3 500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 26,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,86%, до 3 500,6 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 8 августа находится выше отметки в 3 500 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,55%, до 39,405 доллара за унцию. Месяц золото также готовится завершить в плюсе. Так, с начала августа драгоценный металл подорожал на 4,5%. Это максимальный с апреля месячный рост. Такая ситуация в основном связана с ожиданиями относительно учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, большинство аналитиков закладывает снижение ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. "Мы ожидаем снижения ставки ФРС, а возможно, и дважды, в течение этого года, что в целом окажет поддержку ценам на сырьевые товары по всем направлениям, в том числе золота и серебра", - цитирует агентство Рейтер директора отдела торговли металлами High Ridge Futures Давида Мегера (David Meger).
https://ria.ru/20250829/zoloto-2038227114.html
https://ria.ru/20250807/rezervy-2033986351.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100450/80/1004508030_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_5fa2c3ebe8c9364753eb84a3a041132a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сша, федеральная резервная система сша, cme group
Экономика, США, Федеральная резервная система США, CME Group
Цена на золото поднялась выше 3500 долларов за тройскую унцию

Цена на золото поднялась выше $3500 за тройскую унцию впервые с 8 августа

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкСлитки золота
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в медиабанк
Слитки золота. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Биржевая цена на золото растет почти на 1% в пятницу, показатель впервые с начала августа поднялся выше 3 500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 26,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,86%, до 3 500,6 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 8 августа находится выше отметки в 3 500 долларов за тройскую унцию.
Золото - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Эксперты рассказали, когда на АЭС начнут производить золото из ртути
Вчера, 04:09
Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,55%, до 39,405 доллара за унцию.
Месяц золото также готовится завершить в плюсе. Так, с начала августа драгоценный металл подорожал на 4,5%. Это максимальный с апреля месячный рост.
Такая ситуация в основном связана с ожиданиями относительно учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, большинство аналитиков закладывает снижение ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%.
"Мы ожидаем снижения ставки ФРС, а возможно, и дважды, в течение этого года, что в целом окажет поддержку ценам на сырьевые товары по всем направлениям, в том числе золота и серебра", - цитирует агентство Рейтер директора отдела торговли металлами High Ridge Futures Давида Мегера (David Meger).
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Вложения России в золото сократились впервые с 2024 года
7 августа, 17:05
 
ЭкономикаСШАФедеральная резервная система СШАCME Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала