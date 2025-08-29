https://ria.ru/20250829/tsena-2038394106.html

Цена на золото поднялась выше 3500 долларов за тройскую унцию

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Биржевая цена на золото растет почти на 1% в пятницу, показатель впервые с начала августа поднялся выше 3 500 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 17.49 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднимается на 26,3 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,86%, до 3 500,6 доллара за тройскую унцию. Показатель впервые с 8 августа находится выше отметки в 3 500 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро в то же время дорожает на 0,55%, до 39,405 доллара за унцию. Месяц золото также готовится завершить в плюсе. Так, с начала августа драгоценный металл подорожал на 4,5%. Это максимальный с апреля месячный рост. Такая ситуация в основном связана с ожиданиями относительно учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. Следующее заседание регулятора пройдет 16-17 сентября, по данным CME Group, большинство аналитиков закладывает снижение ставки до 4-4,25% с текущего уровня в 4,25-4,5%. "Мы ожидаем снижения ставки ФРС, а возможно, и дважды, в течение этого года, что в целом окажет поддержку ценам на сырьевые товары по всем направлениям, в том числе золота и серебра", - цитирует агентство Рейтер директора отдела торговли металлами High Ridge Futures Давида Мегера (David Meger).

экономика, сша, федеральная резервная система сша, cme group