ЦБ 12 сентября может рассмотреть снижение ключевой ставки, считает ВТБ

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Центробанк на ближайшем заседании совета директоров будет рассматривать два варианта снижения ключевой ставки, заявил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Полагаю, что 12 сентября Банк России будет выбирать между двумя опциями снижения ключевой ставки — минус 100 или 200 базисных пунктов", — спрогнозировал он. По словам Пьянова, и для первого, и для второго сценария есть длинный перечень аргументов.В пользу более осторожного шага говорят рост инфляционных ожиданий, неопределенность с уровнем дефицита федерального бюджета и ускорение корпоративного кредитования, отметил первый зампред ВТБ. Так, инфляционные ожидания пока не отреагировали на замедление темпов инфляции, а ускорение корпоративного кредитования в июле по сравнению с июнем отражается в динамике денежной массы, уточнил он.Как считает Пьянов, доводом для более резкого снижения ключевой ставки может стать слабая динамика ВВП во втором квартале — рост на 1,1 процента против прогнозных 1,8 процента, что очень близко к нижней границе диапазона в один-два процента, который прогнозировал ЦБ. В более осторожном сценарии аргументов больше, но довод о слабой динамике ВВП более сильный, добавил первый зампред ВТБ. Сам он признался, что не может выбирать между этими двумя вариантами, и подчеркнул, что сейчас важно не заморозить экономику. В июне Центробанк впервые с сентября 2022-го понизил ключевую ставку с рекордных 21 процента годовых до 20. А на июльском заседании ставку снизили сразу на два процентных пункта, до 18 процентов. При этом регулятор отметил, что дальнейшие решения будет принимать в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

