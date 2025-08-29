Рейтинг@Mail.ru
Трамп продолжает работать над встречей Путина и Зеленского, сообщило AFP - РИА Новости, 29.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 29.08.2025
Трамп продолжает работать над встречей Путина и Зеленского, сообщило AFP
Трамп продолжает работать над встречей Путина и Зеленского, сообщило AFP
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает работать над возможной встречей президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника Белого дома. "Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами, чтобы договориться о двусторонней встрече с целью остановить кровопролитие и положить конец войне", - заявил неназванный чиновник Белого дома. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи российского лидера с Владимиром Зеленским, заявил, что по мнению Путина, любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.
россия
сша
в мире, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп продолжает работать над встречей Путина и Зеленского, сообщило AFP

AFP: Трамп продолжает работать над возможной встречей Путина и Зеленского

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает работать над возможной встречей президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника Белого дома.
"Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами, чтобы договориться о двусторонней встрече с целью остановить кровопролитие и положить конец войне", - заявил неназванный чиновник Белого дома.
В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи российского лидера с Владимиром Зеленским, заявил, что по мнению Путина, любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Зеленский снова пытается диктовать Трампу условия
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
