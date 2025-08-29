https://ria.ru/20250829/tramp-2038428503.html
Трамп продолжает работать над встречей Путина и Зеленского, сообщило AFP
Трамп продолжает работать над встречей Путина и Зеленского, сообщило AFP - РИА Новости, 29.08.2025
Трамп продолжает работать над встречей Путина и Зеленского, сообщило AFP
Президент США Дональд Трамп продолжает работать над возможной встречей президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает агентство Франс Пресс РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T23:39:00+03:00
2025-08-29T23:39:00+03:00
2025-08-29T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_47a03b9a2ac46e461d34d3e83e293239.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает работать над возможной встречей президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника Белого дома. "Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами, чтобы договориться о двусторонней встрече с целью остановить кровопролитие и положить конец войне", - заявил неназванный чиновник Белого дома. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи российского лидера с Владимиром Зеленским, заявил, что по мнению Путина, любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.
https://ria.ru/20250829/ukraina-2038404644.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034621713_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_03d2e456343aed2d9adf648219bfa013.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп продолжает работать над встречей Путина и Зеленского, сообщило AFP
AFP: Трамп продолжает работать над возможной встречей Путина и Зеленского