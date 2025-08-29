https://ria.ru/20250829/tramp-2038428503.html

Трамп продолжает работать над встречей Путина и Зеленского, сообщило AFP

Президент США Дональд Трамп продолжает работать над возможной встречей президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает агентство Франс Пресс

ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп продолжает работать над возможной встречей президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника Белого дома. "Президент Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействовать с российскими и украинскими официальными лицами, чтобы договориться о двусторонней встрече с целью остановить кровопролитие и положить конец войне", - заявил неназванный чиновник Белого дома. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи российского лидера с Владимиром Зеленским, заявил, что по мнению Путина, любая встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена.

