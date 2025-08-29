https://ria.ru/20250829/tramp-2038428117.html
Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов
Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов - РИА Новости, 29.08.2025
Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов
Президент США Дональд Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T23:37:00+03:00
2025-08-29T23:37:00+03:00
2025-08-29T23:37:00+03:00
в мире
оон
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости. Предложение касается 521 миллиона долларов из согласованного бюджета на эти цели в размере 1,5 миллиарда, следует из запроса. Финансирование касалось ООН и связанных структур, говорится в документе.
https://ria.ru/20250829/tramp-2038408953.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, сша, дональд трамп
В мире, ООН, США, Дональд Трамп
Трамп прекратил взносы в ООН на 521 миллион долларов
Трамп прекратил взносы в ООН на $521 млн