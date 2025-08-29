https://ria.ru/20250829/tramp-2038413808.html

FT: Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине, при этом Белый дом опровергает данные утверждения."Трамп предложил пригласить Китай, чтобы он предоставил миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной... в рамках мирного урегулирования с Россией в ходе встречи с европейскими лидерами и... (Владимиром Зеленским - ред.)", - говорится в сообщении издания.Как отмечает газета, европейские страны выступают против такой идеи, ранее подобный проект отверг Зеленский.При этом неназванный чиновник из администрации Трампа опровергает сведения о дискуссиях, касающихся китайских миротворцев.По утверждению издания, европейские чиновники сочли бы приемлемым, если бы миротворческие силы на Украину отправила Турция.Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге 25 августа заявил, что сообщения в СМИ о якобы готовности Китая направить миротворческие силы на Украину не соответствуют действительности.Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.

