FT: Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:27 29.08.2025 (обновлено: 20:42 29.08.2025)
FT: Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине
FT: Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине - РИА Новости, 29.08.2025
FT: Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине
Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на... РИА Новости, 29.08.2025
в мире
китай
украина
специальная военная операция на украине
сша
дональд трамп
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине, при этом Белый дом опровергает данные утверждения."Трамп предложил пригласить Китай, чтобы он предоставил миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной... в рамках мирного урегулирования с Россией в ходе встречи с европейскими лидерами и... (Владимиром Зеленским - ред.)", - говорится в сообщении издания.Как отмечает газета, европейские страны выступают против такой идеи, ранее подобный проект отверг Зеленский.При этом неназванный чиновник из администрации Трампа опровергает сведения о дискуссиях, касающихся китайских миротворцев.По утверждению издания, европейские чиновники сочли бы приемлемым, если бы миротворческие силы на Украину отправила Турция.Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге 25 августа заявил, что сообщения в СМИ о якобы готовности Китая направить миротворческие силы на Украину не соответствуют действительности.Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
китай
украина
сша
в мире, китай, украина, сша, дональд трамп
В мире, Китай, Украина, Специальная военная операция на Украине, США, Дональд Трамп
FT: Трамп предложил привлечь Китай к обеспечению безопасности на Украине

FT: Трамп предложил привлечь китайских миротворцев в рамках гарантий для Киева

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Газета Financial Times со ссылкой на источники утверждает, что президент США Дональд Трамп предложил привлечь китайские войска к обеспечению безопасности на Украине, при этом Белый дом опровергает данные утверждения.
"Трамп предложил пригласить Китай, чтобы он предоставил миротворцев для мониторинга над нейтральной зоной... в рамках мирного урегулирования с Россией в ходе встречи с европейскими лидерами и... (Владимиром Зеленским - ред.)", - говорится в сообщении издания.
Трамп рассчитывает урегулировать украинский конфликт "очень быстро"
26 августа, 21:47
Трамп рассчитывает урегулировать украинский конфликт "очень быстро"
26 августа, 21:47
Как отмечает газета, европейские страны выступают против такой идеи, ранее подобный проект отверг Зеленский.
При этом неназванный чиновник из администрации Трампа опровергает сведения о дискуссиях, касающихся китайских миротворцев.
По утверждению издания, европейские чиновники сочли бы приемлемым, если бы миротворческие силы на Украину отправила Турция.
Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге 25 августа заявил, что сообщения в СМИ о якобы готовности Китая направить миротворческие силы на Украину не соответствуют действительности.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
Киев и Брюссель ведут друг друга к смерти
26 августа, 08:00
Киев и Брюссель ведут друг друга к смерти
26 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
