Рейтинг@Mail.ru
Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии" - РИА Новости, 29.08.2025
19:33 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/tramp-2038408953.html
Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии"
Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии" - РИА Новости, 29.08.2025
Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии"
Президент США Дональд Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии" более чем на 322 миллиона долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T19:33:00+03:00
2025-08-29T19:33:00+03:00
в мире
россия
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии" более чем на 322 миллиона долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости. Несколько параграфов документа посвящены отказу от программ, связанных с продвижением ЛГБТ-повестки *. Их Белый дом оценил более чем в 322 миллиона долларов.* движение признано экстремистским и запрещено в России.
россия
в мире, россия, дональд трамп
В мире, Россия, Дональд Трамп
Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии"

Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии" на $322 млн

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии" более чем на 322 миллиона долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости.
Несколько параграфов документа посвящены отказу от программ, связанных с продвижением ЛГБТ-повестки *. Их Белый дом оценил более чем в 322 миллиона долларов.
* движение признано экстремистским и запрещено в России.
В миреРоссияДональд Трамп
 
 
