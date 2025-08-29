https://ria.ru/20250829/tramp-2038408953.html
Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии"
Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии" - РИА Новости, 29.08.2025
Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии"
Президент США Дональд Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии" более чем на 322 миллиона долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении... РИА Новости, 29.08.2025
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил программы помощи через "Фонд демократии" более чем на 322 миллиона долларов, следует из запроса Белого дома о сокращении финансирования, который есть в распоряжении РИА Новости. Несколько параграфов документа посвящены отказу от программ, связанных с продвижением ЛГБТ-повестки *. Их Белый дом оценил более чем в 322 миллиона долларов.* движение признано экстремистским и запрещено в России.
