СМИ раскрыли, как новый шаг Трампа затронул Украину
18:20 29.08.2025 (обновлено: 18:42 29.08.2025)
СМИ раскрыли, как новый шаг Трампа затронул Украину
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Аннулирование президентом США Дональдом Трампом одобренного Конгрессом пакета иностранной помощи коснулось рекламы украинских художниц, сообщила газета New York Post."Полтора миллиона долларов были выделены на рекламу картин украинских художниц", — говорится в публикации.По информации издания, эта инициатива входила в пакет иностранной помощи на почти пять миллиардов долларов, который Трамп намерен отменить для возврата денежных средств в бюджет."Пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации", — отмечается в публикации.В начале февраля американский предприниматель и на тот момент глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам Трамп не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, не отвечающие интересам США, а также в краже миллиардов долларов из госбюджета для выплат СМИ. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи. Сообщалось, что Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Аннулирование президентом США Дональдом Трампом одобренного Конгрессом пакета иностранной помощи коснулось рекламы украинских художниц, сообщила газета New York Post.
"Полтора миллиона долларов были выделены на рекламу картин украинских художниц", — говорится в публикации.
По информации издания, эта инициатива входила в пакет иностранной помощи на почти пять миллиардов долларов, который Трамп намерен отменить для возврата денежных средств в бюджет.
"Пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации", — отмечается в публикации.
В начале февраля американский предприниматель и на тот момент глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Сам Трамп не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, не отвечающие интересам США, а также в краже миллиардов долларов из госбюджета для выплат СМИ. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи. Сообщалось, что Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
