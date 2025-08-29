https://ria.ru/20250829/tramp-2038392311.html

СМИ раскрыли, как новый шаг Трампа затронул Украину

Аннулирование президентом США Дональдом Трампом одобренного Конгрессом пакета иностранной помощи коснулось рекламы украинских художниц, сообщила газета New York

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Аннулирование президентом США Дональдом Трампом одобренного Конгрессом пакета иностранной помощи коснулось рекламы украинских художниц, сообщила газета New York Post."Полтора миллиона долларов были выделены на рекламу картин украинских художниц", — говорится в публикации.По информации издания, эта инициатива входила в пакет иностранной помощи на почти пять миллиардов долларов, который Трамп намерен отменить для возврата денежных средств в бюджет."Пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации", — отмечается в публикации.В начале февраля американский предприниматель и на тот момент глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам Трамп не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, не отвечающие интересам США, а также в краже миллиардов долларов из госбюджета для выплат СМИ. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи. Сообщалось, что Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.

