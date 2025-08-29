Рейтинг@Mail.ru
Трамп прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи - РИА Новости, 29.08.2025
17:00 29.08.2025
Трамп прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи
Президент США Дональд Трамп прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи на 4,9 миллиарда долларов, сообщает Белый дом. РИА Новости, 29.08.2025
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи на 4,9 миллиарда долларов, сообщает Белый дом. "Я сообщаю о расторжении 15 бюджетных согласования на общую сумму 4,9 миллиардов долларов", - говорится в опубликованном письме Трампа спикеру палаты представителей США. Президент уточнил, что речь идет о программах госдепа, USAID и иностранной помощи.
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи на 4,9 миллиарда долларов, сообщает Белый дом.
"Я сообщаю о расторжении 15 бюджетных согласования на общую сумму 4,9 миллиардов долларов", - говорится в опубликованном письме Трампа спикеру палаты представителей США.
Президент уточнил, что речь идет о программах госдепа, USAID и иностранной помощи.
