Трамп лишил Камалу Харрис государственной охраны
14:45 29.08.2025 (обновлено: 17:20 29.08.2025)
Трамп лишил Камалу Харрис государственной охраны
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лишил государственной охраны экс-вице-президента Камалу Харрис, сообщил CNN со ссылкой на копию письма, к которому он получил доступ."Трамп лишил Камалу Харрис охраны Секретной службы в четверг", — передает телеканал.По данным CNN, Трамп отменил это постановление в письме "Меморандум министру внутренней безопасности" от четверга."Настоящим вам разрешается прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее разрешенные исполнительным меморандумом, помимо тех, которые предусмотрены законом, в отношении следующего лица начиная с 1 сентября 2025 года: бывший вице-президент Камала Харрис", — цитирует телеканал документ.Камала Харрис была оппонентом Трампа на президентских выборах, которые прошли 5 ноября 2024 года. Она стала кандидатом вместо Байдена, который из-за опасений по поводу здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок. В мае Трамп также призвал провести расследование предполагаемых "незаконных" выплат от Демократической партии знаменитостям во время ее предвыборной кампании.Глава Белого дома не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за незаконных действий оппонентов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил Джо Байден.
Дональд Трамп и Камала Харрис
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лишил государственной охраны экс-вице-президента Камалу Харрис, сообщил CNN со ссылкой на копию письма, к которому он получил доступ.
"Трамп лишил Камалу Харрис охраны Секретной службы в четверг", — передает телеканал.
Источники, знакомые с нераскрытым постановлением, рассказали, что экс-лидер Соединенных Штатов Джо Байден продлил Харрис охрану на год — до 2026-го. Это постановление до сегодняшнего дня не обнародовали. Он подписал его незадолго до того, как покинул пост. По закону бывший вице-президент могла пользоваться охраной только полгода после истечения полномочий.

По данным CNN, Трамп отменил это постановление в письме "Меморандум министру внутренней безопасности" от четверга.
"Настоящим вам разрешается прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее разрешенные исполнительным меморандумом, помимо тех, которые предусмотрены законом, в отношении следующего лица начиная с 1 сентября 2025 года: бывший вице-президент Камала Харрис", — цитирует телеканал документ.
Камала Харрис была оппонентом Трампа на президентских выборах, которые прошли 5 ноября 2024 года. Она стала кандидатом вместо Байдена, который из-за опасений по поводу здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок. В мае Трамп также призвал провести расследование предполагаемых "незаконных" выплат от Демократической партии знаменитостям во время ее предвыборной кампании.
Глава Белого дома не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за незаконных действий оппонентов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил Джо Байден.
