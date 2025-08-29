https://ria.ru/20250829/tramp-2038333959.html

Трамп лишил Камалу Харрис государственной охраны

Трамп лишил Камалу Харрис государственной охраны - РИА Новости, 29.08.2025

Трамп лишил Камалу Харрис государственной охраны

Президент США Дональд Трамп лишил государственной охраны экс-вице-президента Камалу Харрис, сообщил CNN со ссылкой на копию письма, к которому он получил... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T14:45:00+03:00

2025-08-29T14:45:00+03:00

2025-08-29T17:20:00+03:00

камала харрис

в мире

дональд трамп

сша

джо байден

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1d/2038374545_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_838e3e5e8181f199428a402b1c94c3c1.jpg

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп лишил государственной охраны экс-вице-президента Камалу Харрис, сообщил CNN со ссылкой на копию письма, к которому он получил доступ."Трамп лишил Камалу Харрис охраны Секретной службы в четверг", — передает телеканал.По данным CNN, Трамп отменил это постановление в письме "Меморандум министру внутренней безопасности" от четверга."Настоящим вам разрешается прекратить любые процедуры, связанные с безопасностью, ранее разрешенные исполнительным меморандумом, помимо тех, которые предусмотрены законом, в отношении следующего лица начиная с 1 сентября 2025 года: бывший вице-президент Камала Харрис", — цитирует телеканал документ.Камала Харрис была оппонентом Трампа на президентских выборах, которые прошли 5 ноября 2024 года. Она стала кандидатом вместо Байдена, который из-за опасений по поводу здоровья и растущей критики решил не переизбираться на второй срок. В мае Трамп также призвал провести расследование предполагаемых "незаконных" выплат от Демократической партии знаменитостям во время ее предвыборной кампании.Глава Белого дома не раз выступал с утверждениями, что выборы 2020 года он проиграл из-за незаконных действий оппонентов с бюллетенями по почте. В гонке тогда победил Джо Байден.

https://ria.ru/20250722/tramp-2030724074.html

https://ria.ru/20250528/tramp-2019469838.html

https://ria.ru/20250829/tramp-2038255426.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камала харрис, в мире, дональд трамп, сша, джо байден