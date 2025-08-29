Рейтинг@Mail.ru
10:22 29.08.2025 (обновлено: 14:31 29.08.2025)
NYP: Трамп намерен отменить пакет иностранной помощи, одобренный конгрессом
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
агентство по международному развитию сша
государственный департамент сша
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи, пишет газета New York Post. "Президент Трамп собирается отменить почти пять миллиардов долларов, утвержденных конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции", — говорится в публикации. По данным NYP, Белый дом планирует применить законодательную уловку, к которой не обращались 48 лет. Она заключается в том, что глава государства подает в конгресс запрос об отмене расходов максимально близко к завершению финансового года. В итоге срок использования этих средств истекает до того, как орган законодательной власти отреагирует на обращение.Отмечается, что указанные пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации. В начале февраля американский предприниматель и на тот момент глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Сам Трамп не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, не отвечающие интересам США, а также в краже миллиардов долларов из госбюджета для выплат СМИ. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи. Сообщалось, что Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
сша
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, агентство по международному развитию сша, государственный департамент сша
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, Государственный департамент США
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена отменить уже одобренный конгрессом пакет иностранной помощи, пишет газета New York Post.
"Президент Трамп собирается отменить почти пять миллиардов долларов, утвержденных конгрессом на иностранную помощь и миротворческие операции", — говорится в публикации.
По данным NYP, Белый дом планирует применить законодательную уловку, к которой не обращались 48 лет. Она заключается в том, что глава государства подает в конгресс запрос об отмене расходов максимально близко к завершению финансового года. В итоге срок использования этих средств истекает до того, как орган законодательной власти отреагирует на обращение.
Отмечается, что указанные пять миллиардов включают в себя расходы на помощь по линии Агентства США по международному развитию (USAID), а также траты на миротворческие мероприятия и взносы в международные организации.
В начале февраля американский предприниматель и на тот момент глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство "преступной организацией", которой "пора умереть", а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Сам Трамп не раз критиковал эту структуру, обвиняя в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, не отвечающие интересам США, а также в краже миллиардов долларов из госбюджета для выплат СМИ. Сразу после вступления в должность он запустил процесс пересмотра иностранной помощи. Сообщалось, что Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскАгентство по международному развитию СШАГосударственный департамент США
 
 
