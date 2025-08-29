Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что Вашингтон стал зоной, свободной от преступности - РИА Новости, 29.08.2025
06:56 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/tramp-2038235225.html
Трамп заявил, что Вашингтон стал зоной, свободной от преступности
Трамп заявил, что Вашингтон стал зоной, свободной от преступности - РИА Новости, 29.08.2025
Трамп заявил, что Вашингтон стал зоной, свободной от преступности
Президент США Дональд Трамп заявил, что столица страны Вашингтон становится зоной, свободной от преступности, намного быстрее запланированного. РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T06:56:00+03:00
2025-08-29T06:56:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037029858_256:0:2500:1262_1920x0_80_0_0_6e7641254c7627cdd1ccce60bf9dd2cf.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что столица страны Вашингтон становится зоной, свободной от преступности, намного быстрее запланированного. Трамп 11 августа объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент направил в Вашингтон национальную гвардию, которая начала прибывать в столицу через два дня. "С тех пор как я взялся за дело,... всего через 14 дней Вашингтон становится зоной, свободной от преступности, что гораздо быстрее запланированного", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Поводом для оптимизма Трампа послужила статистика по угону автомобилей в Вашингтоне, количество которых, по его словам сократилось на 87%.
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Вашингтон стал зоной, свободной от преступности

Трамп: Вашингтон за 14 дней стал свободной от преступности зоной

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что столица страны Вашингтон становится зоной, свободной от преступности, намного быстрее запланированного.
Трамп 11 августа объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент направил в Вашингтон национальную гвардию, которая начала прибывать в столицу через два дня.
"С тех пор как я взялся за дело,... всего через 14 дней Вашингтон становится зоной, свободной от преступности, что гораздо быстрее запланированного", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.
Поводом для оптимизма Трампа послужила статистика по угону автомобилей в Вашингтоне, количество которых, по его словам сократилось на 87%.
