https://ria.ru/20250829/tramp-2038235225.html

Трамп заявил, что Вашингтон стал зоной, свободной от преступности

Президент США Дональд Трамп заявил, что столица страны Вашингтон становится зоной, свободной от преступности, намного быстрее запланированного. РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T06:56:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что столица страны Вашингтон становится зоной, свободной от преступности, намного быстрее запланированного. Трамп 11 августа объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Президент направил в Вашингтон национальную гвардию, которая начала прибывать в столицу через два дня. "С тех пор как я взялся за дело,... всего через 14 дней Вашингтон становится зоной, свободной от преступности, что гораздо быстрее запланированного", - написал Трамп в социальной сети Truth Social. Поводом для оптимизма Трампа послужила статистика по угону автомобилей в Вашингтоне, количество которых, по его словам сократилось на 87%.

сша

2025

