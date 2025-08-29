Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп считает Киев помехой в отношениях с Москвой
01:58 29.08.2025 (обновлено: 02:17 29.08.2025)
СМИ: Трамп считает Киев помехой в отношениях с Москвой
2025-08-29T01:58:00+03:00
2025-08-29T02:17:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает Киев препятствием для восстановления отношения с Россией и мирного урегулирования украинского конфликта, пишет французский журнал Le Point со ссылкой на источник."Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием", — приводит издание слова собеседника.Вчера журнал Atlantic, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщил, что президент США недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что Вашингтон допускает, что Москва и Киев на этом этапе не готовы положить конец конфликту. Она добавила, что Трамп намерен позднее сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине.Переговоры по УкраинеПрезиденты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. Перед саммитом Зеленский объявил, что не пойдет на территориальные уступки.Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, по гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы Москвы. В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, на Смоленской площади назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
украина
сша
киев
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает Киев препятствием для восстановления отношения с Россией и мирного урегулирования украинского конфликта, пишет французский журнал Le Point со ссылкой на источник.
"Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием", — приводит издание слова собеседника.
Вчера журнал Atlantic, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщил, что президент США недоволен Владимиром Зеленским и Европой из-за их нереалистичных требований по урегулированию конфликта на Украине.
В четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что Вашингтон допускает, что Москва и Киев на этом этапе не готовы положить конец конфликту. Она добавила, что Трамп намерен позднее сделать "дополнительные заявления" по ситуации на Украине.

Переговоры по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 15 августа встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. По итогам переговоров они отметили настрой двух стран на результат и большое количество направлений для совместной работы. Президенты также выразили готовность работать над завершением конфликта на Украине. Перед саммитом Зеленский объявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Восемнадцатого августа Трамп провел в Вашингтоне переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
На следующий день глава Белого дома заявил, что Франция, Германия и Британия хотят разместить войска на Украине. При этом американских военных, по его словам, там не будет.
Как подчеркивал министр иностранных дел России Сергей Лавров, по гарантиям безопасности Украины должен быть консенсус, учитывающий базовые интересы Москвы. В МИД заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран НАТО на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, на Смоленской площади назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
