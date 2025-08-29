https://ria.ru/20250829/tovarooborot-2038234667.html
Посол России в КНР объяснил причины снижения товарооборота в начале года
Посол России в КНР объяснил причины снижения товарооборота в начале года - РИА Новости, 29.08.2025
Посол России в КНР объяснил причины снижения товарооборота в начале года
Сокращение двустороннего товарооборота России и Китая в начале года связано со снижением деловой активности в новогодний период и влиянием ряда внешних... РИА Новости, 29.08.2025
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Сокращение двустороннего товарооборота России и Китая в начале года связано со снижением деловой активности в новогодний период и влиянием ряда внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов. "Основная "просадка" пришлась на начало этого года, что связано как с традиционным снижением деловой активности в новогодний период, так и влиянием ряда внешних факторов", - сказал дипломат. По словам Моргулова, впоследствии ситуация по целому ряду товарных позиций выправилась, однако выйти на прирост товарооборота пока не удалось, в том числе ввиду текущей ценовой конъюнктуры на мировых энергетических рынках. "По мнению многих экспертов, заданные в предыдущие два года рекордные темпы роста взаимной торговли было бы нелегко удержать даже при благоприятных внешних условиях", - добавил посол, отметив, что существуют объективные рыночные факторы функционирования товарно-сбытовых цепочек и узкие места в логистике. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
