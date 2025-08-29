https://ria.ru/20250829/tovarooborot-2038234667.html

Посол России в КНР объяснил причины снижения товарооборота в начале года

Посол России в КНР объяснил причины снижения товарооборота в начале года - РИА Новости, 29.08.2025

Посол России в КНР объяснил причины снижения товарооборота в начале года

Сокращение двустороннего товарооборота России и Китая в начале года связано со снижением деловой активности в новогодний период и влиянием ряда внешних... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T06:48:00+03:00

2025-08-29T06:48:00+03:00

2025-08-29T06:48:00+03:00

китай

россия

игорь моргулов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027669784_0:1:2980:1677_1920x0_80_0_0_a4d8ef105666b17b8ee61d9f8e79179b.jpg

ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Сокращение двустороннего товарооборота России и Китая в начале года связано со снижением деловой активности в новогодний период и влиянием ряда внешних факторов, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам первых семи месяцев 2025 года снизился на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 125,803 миллиарда долларов. "Основная "просадка" пришлась на начало этого года, что связано как с традиционным снижением деловой активности в новогодний период, так и влиянием ряда внешних факторов", - сказал дипломат. По словам Моргулова, впоследствии ситуация по целому ряду товарных позиций выправилась, однако выйти на прирост товарооборота пока не удалось, в том числе ввиду текущей ценовой конъюнктуры на мировых энергетических рынках. "По мнению многих экспертов, заданные в предыдущие два года рекордные темпы роста взаимной торговли было бы нелегко удержать даже при благоприятных внешних условиях", - добавил посол, отметив, что существуют объективные рыночные факторы функционирования товарно-сбытовых цепочек и узкие места в логистике. Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2024 года вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250829/morgulov-2038230866.html

https://ria.ru/20250829/posol-2038226825.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

китай, россия, игорь моргулов