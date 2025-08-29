https://ria.ru/20250829/tokio-2038241177.html

В Японии беспилотный автобус попал в аварию

В Японии беспилотный автобус попал в аварию - РИА Новости, 29.08.2025

В Японии беспилотный автобус попал в аварию

Беспилотный автобус, выехавший на тестовый рейс в Токио, попал в аварию, несколько пассажиров получили лёгкие травмы, передаёт агентство Киодо со ссылкой на... РИА Новости, 29.08.2025

2025-08-29T08:29:00+03:00

2025-08-29T08:29:00+03:00

2025-08-29T08:29:00+03:00

в мире

токио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17145/50/171455027_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_727e635c6addc8b6da52525f79905fd2.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Беспилотный автобус, выехавший на тестовый рейс в Токио, попал в аварию, несколько пассажиров получили лёгкие травмы, передаёт агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию. "Поступила информация об аварии с беспилотным тестовым автобусом в районе Хатиодзи в Токио. Автобус врезался в дерево на обочине дороги. Сообщается, что несколько пассажиров получили лёгкие травмы", - передаёт агентство.

https://ria.ru/20240913/poezd-1972507420.html

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, токио