В Японии беспилотный автобус попал в аварию
2025-08-29T08:29:00+03:00
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Беспилотный автобус, выехавший на тестовый рейс в Токио, попал в аварию, несколько пассажиров получили лёгкие травмы, передаёт агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию. "Поступила информация об аварии с беспилотным тестовым автобусом в районе Хатиодзи в Токио. Автобус врезался в дерево на обочине дороги. Сообщается, что несколько пассажиров получили лёгкие травмы", - передаёт агентство.
