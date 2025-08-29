Рейтинг@Mail.ru
В Японии беспилотный автобус попал в аварию
08:29 29.08.2025
В Японии беспилотный автобус попал в аварию
В Японии беспилотный автобус попал в аварию - РИА Новости, 29.08.2025
В Японии беспилотный автобус попал в аварию
в мире
токио
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Беспилотный автобус, выехавший на тестовый рейс в Токио, попал в аварию, несколько пассажиров получили лёгкие травмы, передаёт агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию. "Поступила информация об аварии с беспилотным тестовым автобусом в районе Хатиодзи в Токио. Автобус врезался в дерево на обочине дороги. Сообщается, что несколько пассажиров получили лёгкие травмы", - передаёт агентство.
токио
в мире, токио
В мире, Токио
В Японии беспилотный автобус попал в аварию

Беспилотный автобус попал в аварию в Токио, несколько человек пострадали

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Беспилотный автобус, выехавший на тестовый рейс в Токио, попал в аварию, несколько пассажиров получили лёгкие травмы, передаёт агентство Киодо со ссылкой на столичную полицию.
"Поступила информация об аварии с беспилотным тестовым автобусом в районе Хатиодзи в Токио. Автобус врезался в дерево на обочине дороги. Сообщается, что несколько пассажиров получили лёгкие травмы", - передаёт агентство.
В США поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим артиллерийскую установку
