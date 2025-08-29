https://ria.ru/20250829/tishkovets-2038238568.html

Москвичам рассказали о потеплении в воскресение

Москвичам рассказали о потеплении в воскресение - РИА Новости, 29.08.2025

Москвичам рассказали о потеплении в воскресение

Воздух в воскресенье в Москве прогреется до плюс 30 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 29.08.2025

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Воздух в воскресенье в Москве прогреется до плюс 30 градусов, что на 7-10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Грядущие выходные в метеорологическом отношении будут лучшими за весь август. На атмосферную авансцену выйдет гребень антициклона, который подарит москвичам и жителям Центральной России идеальную солнечную и сухую погоду. По ночам в Москве будет не ниже плюс 13 - плюс 16, в разгар дня в субботу потеплеет до плюс 26 - плюс 29, в воскресенье воздух разогреется до плюс 27 - плюс 30, что на 7-10 градусов выше положенной в конце лета климатической нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что до рекордов тепла не хватит двух-трех градусов. "Тем не менее, по метеостатистике так жарко лето прощается с москвичами в среднем не чаще 1 раза в 15 лет: 31-го августа соизмеримые температурные показатели на ВДНХ фиксировались в 1963 году (плюс 28,1), 1968 году (плюс 28,3), 1992 году (плюс 29,5) и 2020 году (плюс 30,8)", - добавил Тишковец.

москва

2025

Новости

