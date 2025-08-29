Более 150 баз коммунальной техники подготовили к зиме в Москве

https://ria.ru/20250829/tekhnika-2039043939.html

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к зиме 157 автомобильных баз коммунальной техники, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Завершили подготовку к осенне-зимнему периоду 157 автомобильных баз коммунальной техники. Выполнили работы по возведению навесов для навесного оборудования и противогололедных материалов, обновили дорожное покрытие и разметку на территориях, привели в нормативное состояние ремонтные зоны, посты моек, складские и бытовые помещения", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра пояснил, что там, где было необходимо, отремонтировали системы тепло-, электро- и водоснабжения зданий. "На объекты завезен необходимый запас противогололедных материалов, ведь именно с автомобильных баз они будут распределяться по районам для обработки улиц, дворов и дорог. Подготовили контейнеры для хранения, перед наступлением холодов их установят возле остановочных павильонов, транспортно-пересадочных узлов, подземных переходов, на тротуарах и пешеходных маршрутах", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что весь парк столичной коммунальной техники готов к работе в осенне-зимний период. Для уборки города задействуют необходимое количество дорожно-уборочной техники и средств малой механизации.

