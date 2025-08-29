https://ria.ru/20250829/tayvan-2038300825.html
МИД КНР выразил острое недовольство из-за визита делегации США на Тайвань
ПЕКИН, 29 авг – РИА Новости. Китай выражает острое недовольство, призывает Вашингтон прекратить любые официальные контакты с Тайванем, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя визит делегации во главе с сенатором-республиканцем Роджером Уикером на остров. "Китай решительно осуждает это. В мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать визит на Тайвань делегации во главе с сенатором-республиканцем Роджером Уикером, который также занимает должность председателя комитета сената по делам вооруженных сил. Го Цзякунь подчеркнул, что Пекин последовательно и решительно выступает против любых форм официальных контактов между США и Тайванем. "Китай требует, чтобы США соблюдали принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, прекратили вмешиваться во внутренние дела Китая под любым предлогом, попустительствовать и поддерживать сепаратистские силы, борющиеся за независимость Тайваня", - добавил он. Дипломат подчеркнул, что Китай требует, чтобы США прекратили официальные обмены c Тайванем и прекратили создавать напряженность в Тайваньском проливе. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
