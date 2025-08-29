Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о поставках техники в зону СВО - РИА Новости, 29.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 29.08.2025
https://ria.ru/20250829/svo-2038383909.html
Белоусов рассказал о поставках техники в зону СВО
Белоусов рассказал о поставках техники в зону СВО - РИА Новости, 29.08.2025
Белоусов рассказал о поставках техники в зону СВО
В этом году в войска поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги, до конца года поступит еще 12 186 единиц, сообщил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 29.08.2025
2025-08-29T17:47:00+03:00
2025-08-29T17:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219691_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_49abbbb402091606869322463843e678.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В этом году в войска поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги, до конца года поступит еще 12 186 единиц, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства в пятницу. "Следующий ключевой момент - это повышение скорости передвижения тактических групп. В текущем году поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги. До конца года предусмотрено передать в войска еще 12 186 единиц данной техники", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20250829/vs-2038381965.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219691_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_46015b9decb321f941811b2f9a619e57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов, общество
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Общество
Белоусов рассказал о поставках техники в зону СВО

Белоусов: ВС России получили 22 725 единиц мотоциклов и квадроциклов в 2025 году

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие во зоне СВО
Российские военнослужащие во зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие во зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В этом году в войска поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги, до конца года поступит еще 12 186 единиц, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства в пятницу.
"Следующий ключевой момент - это повышение скорости передвижения тактических групп. В текущем году поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги. До конца года предусмотрено передать в войска еще 12 186 единиц данной техники", - сказал Белоусов.
Бойцы минометного расчета ВС России в Курской области - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
ВС России повредили 62% ключевых предприятий ВПК Украины, заявил Белоусов
Вчера, 17:43
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей БелоусовОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала