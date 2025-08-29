https://ria.ru/20250829/svo-2038383909.html

Белоусов рассказал о поставках техники в зону СВО

Белоусов рассказал о поставках техники в зону СВО - РИА Новости, 29.08.2025

Белоусов рассказал о поставках техники в зону СВО

В этом году в войска поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги, до конца года поступит еще 12 186 единиц, сообщил министр обороны РФ Андрей... РИА Новости, 29.08.2025

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

общество

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В этом году в войска поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги, до конца года поступит еще 12 186 единиц, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства в пятницу. "Следующий ключевой момент - это повышение скорости передвижения тактических групп. В текущем году поставлено 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги. До конца года предусмотрено передать в войска еще 12 186 единиц данной техники", - сказал Белоусов.

россия

2025

