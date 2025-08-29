Рейтинг@Mail.ru
Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:37 29.08.2025 (обновлено: 20:06 29.08.2025)
Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО
Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО
Темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании... РИА Новости, 29.08.2025
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства. Ключевые тезисы — в материале РИА Новости.О ходе спецоперации&quot;Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима&quot;.Об оснащении и развитии армии &quot;Основными приоритетами госпрограммы являются: стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта&quot;.&quot;Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене&quot;.О медицинской помощи для военных
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
Ключевые тезисы — в материале РИА Новости.

О ходе спецоперации

  • В 2025 году ВС осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ;
  • повреждены 62 процента ключевых предприятий ВПК Украины;
  • боевой потенциал украинских Вооруженных сил значительно снижен;
  • ВСУ в 2025 году потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц вооружений;
  • ежемесячно армия освобождает 600-700 квадратных километров в зоне СВО.
«

"Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима".

Об оснащении и развитии армии

  • В этом году в войска поставлены 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги, до конца 2025-го поступят еще 12 186 единиц;
  • значительно выросли объемы поставок в войска тактических БПЛА, что, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий;
«

"Основными приоритетами госпрограммы являются: стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта".

  • обновленный перечень военно-учетных специальностей формируется с учетом прогнозируемых военных конфликтов;
  • до конца 2025 г. надо перейти к новой модели военно-строительного комплекса;
  • с сентября три академии начнут подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с беспилотниками и роботами;
  • план набора на военную службу по контракту в 2025-м увеличен, показатели выполняются;
«

"Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене".

  • опытно-боевая апробация системы осведомленности в тактическом звене "Свод" пройдет в сентябре — ноябре;
  • Минобороны оптимизировало финансовые расходы без снижения закупок вооружения;
  • министерство завершило создание государственной системы единого воинского учета.
О медицинской помощи для военных

  • Личный состав группировок войск на СВО на 100% обеспечен современными аптечками первой помощи;
  • мобильные врачебные комиссии на 80% сократили нагрузку на стационарные;
  • показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения поддерживается на уровне 97%;
  • медосвидетельствование раненых военнослужащих ускорилось в два раза;
  • оплата труда гражданских врачей в войсковом звене составляет 200% от уровня в регионе;
  • число военнослужащих в очереди на протезирование снизилось в 2,5 раза;
  • практику применения на СВО медицинских отрядов из добровольцев надо распространить на все военные округа.
