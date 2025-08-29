Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО
Белоусов заявил о росте темпов продвижения ВС РФ в ходе спецоперации
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
Ключевые тезисы — в материале РИА Новости.
О ходе спецоперации
- В 2025 году ВС осуществили 35 массированных и групповых ударов по 146 критически важным объектам ВСУ;
- повреждены 62 процента ключевых предприятий ВПК Украины;
- боевой потенциал украинских Вооруженных сил значительно снижен;
- ВСУ в 2025 году потеряли более 340 тысяч военнослужащих и свыше 65 тысяч единиц вооружений;
- ежемесячно армия освобождает 600-700 квадратных километров в зоне СВО.
"Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима".
Об оснащении и развитии армии
- В этом году в войска поставлены 22 725 единиц мотоциклов, квадроциклов и багги, до конца 2025-го поступят еще 12 186 единиц;
- значительно выросли объемы поставок в войска тактических БПЛА, что, безусловно, положительно отразилось на ходе ведения боевых действий;
"Основными приоритетами госпрограммы являются: стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта".
- обновленный перечень военно-учетных специальностей формируется с учетом прогнозируемых военных конфликтов;
- до конца 2025 г. надо перейти к новой модели военно-строительного комплекса;
- с сентября три академии начнут подготовку военнослужащих по 11 новым специальностям, связанным с беспилотниками и роботами;
- план набора на военную службу по контракту в 2025-м увеличен, показатели выполняются;
"Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене".
- опытно-боевая апробация системы осведомленности в тактическом звене "Свод" пройдет в сентябре — ноябре;
- Минобороны оптимизировало финансовые расходы без снижения закупок вооружения;
- министерство завершило создание государственной системы единого воинского учета.
О медицинской помощи для военных
- Личный состав группировок войск на СВО на 100% обеспечен современными аптечками первой помощи;
- мобильные врачебные комиссии на 80% сократили нагрузку на стационарные;
- показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения поддерживается на уровне 97%;
- медосвидетельствование раненых военнослужащих ускорилось в два раза;
- оплата труда гражданских врачей в войсковом звене составляет 200% от уровня в регионе;
- число военнослужащих в очереди на протезирование снизилось в 2,5 раза;
- практику применения на СВО медицинских отрядов из добровольцев надо распространить на все военные округа.
