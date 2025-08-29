https://ria.ru/20250829/svo-2038380402.html

Белоусов рассказал о темпах продвижения ВС России в ходе СВО

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Темпы продвижения российских войск растут в ходе специальной военной операции на Украине, заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства. Ключевые тезисы — в материале РИА Новости.О ходе спецоперации"Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима".Об оснащении и развитии армии "Основными приоритетами госпрограммы являются: стратегические ядерные силы, космические средства, ПВО, средства РЭБ, связи и управления, беспилотные системы и робототехнические комплексы, а также технологии искусственного интеллекта"."Важнейшим моментом в ведении боевых действий является повышение осведомленности в тактическом звене".О медицинской помощи для военных

